Разбился самолет Пригожина: в России сформировались 4 версии о том, почему он упал (видео)

В Тверской области разбился самолет, пассажирами которого были основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Фокус собрал разные версии, по которым падение авиасудна могли вызвать российская ПВО, Украина или даже ящик с дорогим вином.

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23 августа на территории РФ произошла авиакатастрофа — упал самолет, принадлежавший главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Сообщалось, что погибли 10 человек, среди которых — сам руководитель "вагнеровцев" и его "правая рука" Дмитрий Уткин. В "РИА Новости" проинформировали, что следственный комитет возбудил дело.

По данным СМИ, речь идет о статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехала следственная группа.

В медиа Baza со ссылкой на собственные источники отметили, что накануне катастрофы пилоты не сообщали о нештатных ситуациях. Также авторы контента обратили внимание за символичность даты, когда разбился самолет с руководителями российских наемников.

"Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после мятежа ЧВК "Вагнер". Он начался вечером 23 июня, когда Пригожин обвинил российских военных в ракетном ударе по тыловым лагерям наемников. После этого ЧВК фактически взяла под контроль Ростов-на-Дону и начала марш справедливости на Москву, который завершился уже на следующий день", — говорится в публикации.

Различные российские медиа и даже политики уже подготовили несколько версий того, что произошло с самолетом Пригожина. Фокус собрал их все.

Версия №1: Теракт

В телеграм-канале Mash проинформировали, что причиной авиакатастрофы мог быть террористический акт на борту.

"Сейчас информацию проверяют спецслужбы", — указано в публикации.

В "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на неназванный источник добавили, что этот вариант развития событий уже обрастает деталями. В частности, взрывчатка якобы могла появиться в самолете под видом ящика с вином.

"Появились свидетельства, что в последний момент на борт загрузили подарок в виде ящика дорогого вина. И теперь отрабатывается версия, что в этом ящике и могла быть бомба. Сам самолет (до погрузки ящика) внимательно осматривался, в том числе с собаками", — передали в медиа.

Версия №2: ППО

В GREY ZONE написали, что самолет Пригожина был сбит силами российской противовоздушной обороны. Произошло это случайно или специально — не отметили.

"Местные жители перед падением самолета слышали два разрыва, характерных для ПВО, и это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео, а также слова непосредственных очевидцев", — проинформировали авторы контента.

Позже они рассказали, что самолет Embraer Legacy 600 исчез с радаров в 18:20, и диспетчеры безрезультатно пытались связаться с экипажем.

"После чего авиадиспетчеры известили о происшествии МО РФ и подразделения ПВО", — говорится в посте.

Также в медиа раскритиковали версию с терактом, ведь в воздухе не произошло разрушение конструкции самолета.

В "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на очевидца также сообщили, что перед падением воздушного судна раздавались взрывы.

"Два раза стрельба. Когда услышал первый взрыв, я только поднял голову и смотрю, искры полетели. Первый "выхлоп" — он начал дымиться. Второй раз когда уже был взрыв, видимо, уже двигатель начал взрываться. И смотрю, что он летит такими винтами, бочками. И как только побежал, он упал", — рассказал анонимный свидетель.

Российская журналистка Ксения Собчак предположила, что в конце концов авиакатастрофу объяснят ошибкой ПВО.

Также она отметила, что это событие — "сигнал элитам".

"Всем, кто имел какие-то крамольные мысли — и о ходе СВО (то есть войне в Украине, — ред), и вообще в целом", — написала Собчак.

Версия №3: Минобороны РФ

Депутат российской Госдумы Илья Пономарев заявил, что президент Владимир Путин организовал бы убийство Евгения Пригожина через ФСБ — взорвал бы самолет или отравил своего врага.

Вражеский политик предположил, что российская ПВО сбила самолет с руководством ЧВК "Вагнер" по приказу министра обороны Сергея Шойгу.

"Самолет сбит С-300. Расчеты ПВО в распоряжении Шойгу. Думаю, можно смело говорить об ответе за июньский наезд и об углублении конфликта в окружении Путина", — подчеркнул Пономарев.

Версия №4: Украина

Пресс-служба "Русского Движения в поддержку И.И. Стрелкова" распространила публикацию, в которой в падении самолета обвиняются украинские власти.

Якобы украинские спецслужбы имели возможности, а также мотив, ведь Пригожин был медийной головой российских наемников. Более того, автор публикации, считает символическим то, что катастрофа произошла накануне Дня независимости Украины. Якобы Киев "переводит стрелки на Кремль" с целью дестабилизации ситуации в РФ.

Напомним, 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Евгения Пригожина, на борту которого находились 10 человек. Все члены экипажа и пассажиры погибли.

Событие уже прокомментировал советник председателя ОП Михаил Подоляк. Он заявил, что в России теперь начинается "смутное время", которое будет сопровождаться смертями.