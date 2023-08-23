Российская ПВО сбила самолет Пригожина: росСМИ пишут, что он был на борту (фото, видео)

В Тверской области упал самолет, принадлежавший Евгению Пригожину. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли в результате катастрофы.

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В Бологовском районе Тверской области РФ 23 августа разбился самолет, которым владел глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Об этом сообщили в медиа "Осторожно новости", которое связывают с российской журналисткой Ксенией Собчак.

"В Тверской области упал самолет Embraer, который принадлежит Евгению Пригожину. Это произошло в 15 километрах от Хотилово", — говорится в посте.

По данным авторов контента, самолет совершал рест из Москвы в Санкт-Петербург.

"Среди них (пассажиров, — ред.) — Пригожин. Его судьба неизвестна, но тех, кто выжил во время катастрофы, нет", — указано в публикации.

В медиа Grey Zone написали, что бизнес-джет Embraer Legacy 600 Пригожина был сбит российской ПВО.

"Предварительно на борту находились семь человек. Местные жители перед падением самолета слышали два разрыва, характерных для ПВО. Это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео, а также слова непосредственных очевидцев", — проинформировали журналисты.

Известно, что Пригожину принадлежит еще один частный борт — Legacy 650. После катастрофы он курсировал в небе над Москвой.

В МЧС России Предварительно подтвердили гибель всех 10 человек, находившихся в самолете.

Падение самолета Пригожина в РФ: сам руководитель "вагнеровцев" мог находиться на борту

В "РИА-Новости" со ссылкой на Росавиацию сообщили, что Евгений Пригожин значился в списке пассажиров самолета, все члены борта которого предварительно погибли.

Однако в медиа Readovka со ссылкой на неназванный источник передали, что глава российской ЧВК мог лететь и другим самолетом.

"Ранее для конспирации бизнесмен регулярно всех запутывал. Как отмечает наш источник, Пригожин якобы регистрировался на один борт, а в это время садился на другой самолет", — говорится в публикации.

Напомним, 22 августа стали известны новые детали относительно эскорт-бизнеса Евгения Пригожина. В медиа утверждают, что "повар" Владимира Путина организовывал российским чиновникам встречи с проститутками.

Ранее, 21 августа, Евгений Пригожин записал свое первое обращение после неудачного военного мятежа на территории России. В нем глава ЧВК "Вагнер" рассказал о деятельности бойцов в Африке.