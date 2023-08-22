Цена услуг и секс с беременными: в медиа сообщили новые факты об эскорт-бизнесе Пригожина

В соцсетях проинформировали, что руководитель "вагнеровцев" оценивал услуги проституток в 100 тысяч рублей и устраивал встречи с ними российским чиновникам. После военного мятежа "повар" Владимира Путина стал осторожнее, однако от дел не отошел.

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В сети сообщили новые факты о "фабрике" проституток, которой якобы руководил глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Новыми фактами поделились в медиа "К1".

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после мятежа недолго пробыл в Минске и сначала перебазировался в Петербург, а затем вылез в Африке. На родине он вернулся к своему главному увлечению — проституткам", — говорится в посте.

Сообщается, что руководитель "вагнеровцев" платит за девушек по 100 тысяч рублей, но проститутки получают лишь меньшую часть суммы — от 20 до 40 тысяч рублей. Остальные средства идут в карманы посредников "бизнеса".

"Для интимных встреч Пригожин всегда заказывает сразу две девушки. Повара интересуют только его землячки. Пригожин "разнообразит меню" — заказывает девственниц и даже беременных на последних сроках", — заявили в "К1".

По данным медиа, глава вражеской ЧВК занимается организацией эскорт-услуг с середины 2010-х годов. Среди его клиентов — силовики, чиновники и бизнесмены.

"Девушек заранее подбирали им по вкусу и подсаживали в его ресторанах", — рассказали авторы контента.

В посте указано, что перед "встречами" работницы эскорта сдавали анализы на венерические заболевания в петербургской клинике, ведь Пригожин принципиально не пользуется презервативами.

"Пренебрежительное отношение к женщинам стало поводом для уголовного дела Пригожина в 1981 году. Тогда он напал на женщину, душил ее до обморока и забрал серьги", — передали в медиа.

Однако после неудачной попытки мятежа руководитель ЧВК "Вагнер" стал осторожнее — связанные с ним объявления исчезли из "эскортных чатов", а проституток он нанимает только по знакомству.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, ранее российское издание The Insider публиковало расследование о том, что Евгений Пригожин регулярно пользовался услугами проституток. В частности, в материале говорилось, что он часто "покупал девственность" девушек и занимался сексом без презерватива.

21 августа было опубликовано первое видеообращение Евгения Пригожина после неудачного военного мятежа на территории РФ. В нем руководитель "вагнеровцев" рассказал о деятельности ЧВК в Африке.