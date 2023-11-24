Папа Римский пригласил трансгендерных проституток и 1000 бездомных на обед, — AP (видео)

По словам журналистов, Католической церковью был организован большой обед в честь Всемирного дня бедных.

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В воскресенье 19 ноября Папа Римский Франциск встретился с трансгендерными проститутками и еще 1000 бедных и бездомных в Ватикане. Об этом пишет издание Associated Press.

По словам журналистов, Католической церковью был организован большой обед в честь Всемирного дня бедных.

Как рассказала колумбийская трансгендерная женщина Андреа Паола Торрес Лопес, которая вовлечена в проституцию и более известна как "Консуэло", она рада, что Франциск открыл двери церкви для таких, как она.

"Раньше церковь была для нас закрыта. Они не считали нас нормальными людьми, они видели в нас дьявола", — сказала она.

Журналисты напомнили, что Пара Римский Франциск подписал документ доктринального офиса Ватикана, в котором утверждается, что в некоторых обстоятельствах трансгендеры могут быть крещены и могут выступать в качестве крестных родителей и свидетелей на свадьбах.

Издание пишет, что известные ЛГБТ-организации приветствовали послание Франциска.

Папа Римский Франциск встретился с трансгендерными проститутками

Напомним, что в октябре сообщалось, что Папа Римский Франциск одобрил отставку епископа Гжегожа Кашака. Так, в его епархии в Польше разразился скандал из-за гей-оргии. По данным польских СМИ, один из участников секс-вечеринки упал в обморок из-за передозировки препаратов от эректильной дисфункции.