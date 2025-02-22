Преступники похитили кредитку мужчины и выиграли в лотерею: полиция говорит, что это были бездомные, детали

Жителя Тулузы обокрали в начале февраля, а впоследствии он узнал о солидном выигрыше. Сейчас пострадавший выразил желание помочь своим обидчикам избежать проблем с законом оригинальным способом.

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Во французском городе Тулуза произошел курьезный случай, когда двое бездомных похитили у местного жителя кредитную карточку и приобрели лотерейный билет, который принес им выигрыш в 500 тысяч евро. Когда пострадавший узнал об этом, то предложил им поделить призовые как способ помочь мужчинам избежать проблем с законом, сообщает издание Le Figaro.

Журналисты пишут, что Жана-Давида обокрали в центре города в начале февраля. Впоследствии он узнал, что с его карты приобрели лотерейные билеты в табачном магазине на сумму в 52 евро. Впоследствии продавец вспомнил, что покупателями были двое бездомных, которые оплатили покупку бесконтактной оплатой.

Позже, сообщает СМИ, один из билетов оказался выигрышным и принес солидный выигрыш. Однако оказалось, что пока не ясно, кто именно должен получить выигрыш — двое неизвестных воров или пострадавший.

Оператор лотереи пригласил победителей к себе, чтобы они получили свои средства. Когда сам Жан-Давид узнал о выигрышном билете, купленном преступниками, то подал заявление в полицию.

Сейчас пострадавший убежден, что подозреваемые боятся забрать свой куш из-за угрозы ареста за кражу. Однако Жан-Давид говорит, что готов отдать половину выигрыша своим ворам.

"Проблема в том, что никто не знает, принадлежат ли деньги мне или им ворам. Полиция сказала мне, что сумма будет конфискована", — признался житель Тулузы.

СМИ сообщает, что сейчас мужчина готов пойти на уступки бездомным, чтобы выигрыш не остался у оператора лотереи. Мужчина говорит, что сейчас полиция сообщила владельцам лотереи о ситуации с билетами, и выплаты по нему пока заблокированы.

Жан-Давид говорит, что просит через прессу двух мужчин обратиться к его адвокату, чтобы они могли поделить совместно выигрыш. Сам тулузец надеется, что в случае получения этой суммы погасит свою ипотеку за свое жилье. Однако пока ни полиция, ни СМИ не имеют никакой новой информации о бездомных, которые выиграли в лотерею.

Ранее сообщалось, что выигрыш в лотерею превратил в ад жизнь молодого человека. Вместо того чтобы инвестировать деньги для получения прибыли в будущем, мужчина потратил их на игры, просмотр фильмов и общение с незнакомцами в интернете.

Впоследствии стало известно, что женщина разбогатела на 2 миллиона долларов благодаря ошибке продавца на заправке. Чтобы забрать полный выигрыш, Келли Линдси предложили отсрочить выплаты и в течение 30 лет ежемесячно получать определенную сумму, но счастливица решила взять деньги сразу.