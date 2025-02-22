Злочинці викрали кредитку чоловіка та виграли в лотерею: поліція каже, що це були безхатьки, деталі

Мешканця Тулузи обікрали на початку лютого, а згодом він дізнався про солідний виграш. Наразі постраждалий висловив бажання допомогти своїм кривдникам уникнути проблем з законом оригінальним способом.

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У французькому місті Тулуза стався курйозний випадок, коли двоє безхатьків викрали в місцевого мешканця кредитну картку та придбали лотерейний білет, який приніс їм виграш у 500 тисяч євро. Коли постраждалий дізнався про це, то запропонував їм поділити призові як спосіб допомогти чоловікам уникнути проблем з законом, повідомляє видання Le Figaro.

Журналісти пишуть, що жана-Давида обікрали в центрі міста на початку лютого. Згодом він дізнався, що з його картки придбали лотерейні білети в тютюновому магазині на суму в 52 євро. Згодом продавець згадав, що покупцями були двоє безхатьків, які оплатити безконтактною оплатою.

Пізніше, повідомляє ЗМІ, один з квитків виявився виграшним і приніс солідний виграш. Однак виявилося, що наразі не ясно, хто саме має отримати виграш — двоє невідомих крадіїв чи постраждалий.

Оператор лотереї запросив переможців до себе, аби вони отримали свої кошти. Коли сам Жан-Давид дізнався про виграшний білет, куплений злочинцями, то подав заяву до поліції.

Наразі постраждалий переконаний, що підозрювані бояться забрати свій куш через загрозу арешту за крадіжку. Однак Жан-Давид каже, що готовий віддати половину виграшу своїм крадіям.

"Проблема в тому, що ніхто не знає, чи гроші належать мені, чи їм злодіям.Поліція сказала мені, що суму буде конфісковано ", — зізнався мешканець Тулузи.

ЗМІ повідомляє, що наразі чоловік готовий піти на поступки безхатькам, аби виграш не залишився в оператора лотереї. Чоловік каже, що наразі поліція повідомила власників про ситуацію з квитками, і виплати по ньому наразі заблоковані.

Жан-Давид каже, що просить через пресу двох чоловіків звернутися до його адвоката, аби вони могли поділити спільно виграш. Сам тулузець сподівається, що у випадку отримання цієї суми погасить свою іпотеку за своє житло. Однак наразі ані поліція, ані ЗМІ не мають ніякої нової інформації про безхатченків, які виграли в лотерею.

Раніше повідомлялося, що виграш у лотерею перетворив на пекло життя молодого чоловіка. Замість того, щоб інвестувати гроші для отримання прибутку в майбутньому, чоловік витратив їх на ігри, перегляд фільмів та спілкування з незнайомцями в інтернеті.

Згодом стало відомо, що жінка розбагатіла на 2 мільйони доларів завдяки помилці продавця на заправці. Щоб забрати повний виграш, Келлі Ліндсі запропонували відтермінувати виплати й потягом 30 років щомісяця отримувати певну суму, але щасливиця вирішила взяти гроші одразу.