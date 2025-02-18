Гірше ніж прокляття: виграш у лотерею перетворив на пекло життя молодого чоловіка

Замість того, щоб інвестувати гроші для отримання прибутку в майбутньому, чоловік витратив їх на ігри, перегляд фільмів та спілкування з незнайомцями в інтернеті.

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Чоловік виграв у лотерею велику суму грошей, коли йому було заледве 18, і витратив десятиліття на розваги, так нічого і не досягнувши. Щасливчик поскаржиться, що джекпот, про який багато хто мріє, налаштував його на життя, сповнене розпачу та невдач. Подробицями своєї історії він поділився на одному з тематичних форумів у Reddit.

Виграш став прокляттям

Автор зізнався, що насамперед купив собі будинок, де жив останні 10 років. Втім, замість того, щоб інвестувати гроші для отримання прибутку в майбутньому, витратив їх на ігри, перегляд фільмів та спілкування з незнайомцями в інтернеті.

"Я навіть завів стосунки на відстані, щоб не гаяти час, але з цього нічого не вийшло. По суті, я нічого не робив — не навчався і не працював", — зізнається переможець лотереї.

Згодом він вступив на юридичний факультет університету, але все пішло шкереберть: "Я вирішив здобути ступінь магістра, але у процесі зрозумів, що мені це все не потрібно. Просто більше не хочу цим займатися, тому покинув навчання. Зараз у 28-річному віці моє життя позбавлене сенсу".

Зупинився в розвитку

Чоловік вважає, що через джекпот втратив можливість розвиватися — і це зробило його "нудною" людиною.

"Мені скоро виповниться 30, а я не працював жодного дня. Це було не потрібно. Наразі всі рахунки оплачені, але це ж не триватиме вічно. Відчуваю, що виграш у лотерею став прокляттям, бо тепер я не бачу напряму, куди можу розвиватися, у мене немає хобі, немає особистості. Я самотній, і життя здається безглуздим. Перебуваю у привілейованому становищі, бо маю гроші, щоб жити, але божеволію, бо не знаю, що робити далі", — зізнався він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по $375 тисяч протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на $500 тисяч.