Хуже чем проклятие: выигрыш в лотерею превратил в ад жизнь молодого человека

Вместо того, чтобы инвестировать деньги для получения прибыли в будущем, мужчина потратил их на игры, просмотр фильмов и общение с незнакомцами в интернете.

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Мужчина выиграл в лотерею крупную сумму денег, когда ему было 18 лет, и потратил десятилетия на развлечения, так ничего и не достигнув. Счастливчик пожалуется, что джекпот, о котором многие мечтают, настроил его на жизнь, полную отчаяния и неудач. Подробностями своей истории он поделился на одном из тематических форумов в Reddit.

Выигрыш стал проклятием

Автор признался, что первым делом купил себе дом, где жил последние 10 лет. Впрочем, вместо того, чтобы инвестировать деньги для получения прибыли в будущем, потратил их на игры, просмотр фильмов и общение с незнакомцами в интернете.

"Я даже завел отношения на расстоянии, чтобы не терять время, но из этого ничего не вышло. По сути, я ничего не делал — не учился и не работал", — признается победитель лотереи.

Позже он поступил на юридический факультет университета, но все пошло наперекосяк: "Я решил получить степень магистра, но в процессе понял, что мне это все не нужно. Просто больше не хочу этим заниматься, поэтому бросил учебу. Сейчас в 28-летнем возрасте моя жизнь лишена смысла".

Остановился в развитии

Мужчина считает, что из-за джекпота потерял возможность развиваться — и это сделало его "скучным" человеком.

"Мне скоро исполнится 30, а я не работал ни одного дня. Это было не нужно. Сейчас все счета оплачены, но это же не будет продолжаться вечно. Чувствую, что выигрыш в лотерею стал проклятием, потому что теперь я не вижу направления, куда могу развиваться, у меня нет хобби, нет личности. Я одинок, и жизнь кажется бессмысленной. Нахожусь в привилегированном положении, потому что есть деньги, чтобы жить, но схожу с ума, потому что не знаю, что делать дальше", — признался он.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по $375 тысяч в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на $500 тысяч.