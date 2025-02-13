Мужчина получил в магазине сдачу и обеспечил себе сытую жизнь на 20 лет (фото)

Счастливчик рассказал, что после покупки продуктов в магазине Jerry's Party Store у него осталась мелочь. Не зная, что делать с этими деньгами, он решил испытать свою удачу.

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69-летний Джеймс Дэниель, житель округа Уэйн (США), неожиданно разбогател после визита в магазин. Получив на кассе сдачу, он купил лотерейный билет и сорвал джекпот, обеспечив себя минимум на 20 лет. Подробнее об этом случае написано на сайте лотереи штата Мичиган.

Счастливчик рассказал, что после покупки продуктов в магазине Jerry's Party Store у него осталась мелочь. Не зная, что делать с этими деньгами, он приобрел лотерейный билет. Вернувшись вечером домой, мужчина начал сравнивать комбинацию цифр 03-15-32-34-34-34-37 с результатами розыгрыша, и вдруг понял, что выиграл.

У победителя было два варианта: забрать $390 тысяч сразу или получать по $25 тысяч в год в течение 20 лет Фото: Michigan Lottery Connect

"В тот вечер я проверил свои номера. Глаза едва не вылезли из орбит, когда я дошел до третьей строки и увидел, что совпало пять номеров! Чтобы убедиться, что все правильно, попросил жену и сына посмотреть на мой билет", — вспоминает Дэниел.

У победителя было два варианта: забрать $390 тысяч сразу или получать по $25 тысяч в год в течение 20 лет, то есть практически пожизненно. Джеймс Дэниель выбрал первый вариант. Он планирует инвестировать свой выигрыш.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по $375 тысяч в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на $500 тысяч.