Чоловік отримав у магазині решту й забезпечив собі сите життя на 20 років (фото)

Щасливчик розповів, що після купівлі продуктів у магазині Jerry's Party Store у нього залишився дріб'язок. Не знаючи, що робити з цими грошима, він вирішив випробувати свою удачу.

Related video

69-річний Джеймс Деніель, житель округу Вейн (США), несподівано розбагатів після візиту в магазин. Отримавши на касі решту, він купив лотерейний білет і зірвав джекпот, забезпечивши себе щонайменше на 20 років. Детальніше про цей випадок написано на сайті лотереї штату Мічиган.

Щасливчик розповів, що після купівлі продуктів у магазині Jerry's Party Store у нього залишився дріб'язок. Не знаючи, що робити з цими грошима, він придбав лотерейний білет. Повернувшись увечері додому, чоловік почав порівнювати комбінацію цифр 03-15-32-34-34-37 з результатами розіграшу, і раптом зрозумів, що виграв.

У переможця було два варіанти: забрати $390 тисяч відразу або отримувати по $25 тисяч на рік протягом 20 років Фото: Michigan Lottery Connect

"Того вечора я перевірив свої номери. Очі ледь не вилізли з орбіт, коли я дійшов до третього рядка і побачив, що збіглося п'ять номерів! Щоб переконатися, що все правильно, попросив дружину і сина подивитися на мій білет", — згадує Деніел.

У переможця було два варіанти: забрати $390 тисяч відразу або отримувати по $25 тисяч на рік протягом 20 років, тобто практично довічно. Джеймс Деніель обрав перший варіант. Він планує інвестувати свій виграш.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по $375 тисяч протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на $500 тисяч.