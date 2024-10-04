Чоловік загубив виграшний лотерейний білет на $500 тисяч, але йому знову пощастило (фото)

Після розіграшу Філіпу виплатили тільки половину призу, проте він не здавався й кілька тижнів провів в активних пошуках.

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57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на 500 тисяч доларів. Про це пише видання UPI.

"Я завжди купую два квитки й використовую однакові номери. Це моя виграшна стратегія. Спершу побачив, що один з них став виграшним, але не зміг знайти інший", — розповідає гравець.

Йому запропонували два варіанти, як можна отримати приз: в розмірі 25 тисяч доларів на рік на все життя або одноразову виплату — 500 тисяч доларів.

Після розіграшу Філіпу виплатили тільки половину призу, проте він не здавався й кілька тижнів провів в активних пошуках. У підсумку пропажа таки знайшлась через місяць серед купи використаних лотерейних карток.

"Перебрав старі картки, знайшов його та з полегшенням зітхнув", — згадує він.

57-річний Філіп виграв заголом 1 млн доларів Фото: DC Lottery

Повідомляється, що нещодавно Філіп забрав і другі 500 тисяч доларів. Щасливчик планує витратити гроші на купівлю нового пікапа, а також на ремонт і перебудову будинку.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.