20 розіграшів без переможця: щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів (фото)

Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.

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Власник квитка Mega Millions у вівторок, 10 вересня, виграв джекпот у розмірі 800 мільйонів доларів на заправній станції недалеко від Г'юстона (штат Техас, США), перервавши серію з більш ніж 20 розіграшів без переможця джекпоту. Про це пише New York Times.

Виграшними номерами стали 1, 2, 16, 24, 66 і золота мега-куля 6. За даними державної лотереї, квиток було куплено на заправній станції Murphy USA 8848. Підприємство отримає 1 мільйон доларів за його продаж.

Видання зазначає, що це 15-й раз, коли в Техасі було продано виграшний білет Mega Millions, і перший з 6 жовтня 2023 року, коли фонд Blue Yucca Trust виграв приз у розмірі 361 мільйона доларів. Шанси на перемогу в Mega Millions становлять 1 до 302 575 350.

Підприємство отримає 1 мільйон доларів за продаж лотерейного квитка Фото: Google St View

Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 мільйонів доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 мільйона доларів. Згідно із законами штату, переможці, які виграли в Техасі понад 1 мільйон доларів, можуть за своїм бажанням зберегти анонімність.

Ще чотири щасливчики — з Нью-Йорка, Каліфорнії, Флориди й штату Вашингтон — вгадали п'ять білих куль і отримали приз у розмірі 1 мільйона доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік тричі виграв у лотерею і став мільйонером. Террі Сплаун став справжньою знаменитістю серед гравців у лотерею. Чоловік виграв три рази всього за чотири роки.

Також стало відомо, що чоловікові не вистачило цифри, щоб зірвати джекпот, але він виграв його наступного дня. Щасливий переможець лотереї думав, що виграв 1 долар, але насправді він став володарем головного призу.