20 розыгрышей без победителя: счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов (фото)

Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.

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Владелец билета Mega Millions во вторник, 10 сентября, выиграл джекпот в размере 800 миллионов долларов на заправочной станции недалеко от Хьюстона (штат Техас, США), прервав серию из более чем 20 розыгрышей без победителя джекпота. Об этом пишет New York Times.

Выигрышными номерами стали 1, 2, 16, 24, 66 и золотой мега-шар 6. По данным государственной лотереи, билет был куплен на заправочной станции Murphy USA 8848. Предприятие получит 1 миллион долларов за его продажу.

Издание отмечает, что это 15-й раз, когда в Техасе был продан выигрышный билет Mega Millions и первый с 6 октября 2023 года, когда фонд Blue Yucca Trust выиграл приз в размере 361 миллиона долларов. Шансы на победу в Mega Millions составляют 1 к 302 575 350.

Предприятие получит 1 миллион долларов за продажу лотерейного билета Фото: Google St View

Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 миллионов долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 миллиона долларов. Согласно законам штата, победители, выигравшие в Техасе более 1 миллиона долларов, могут по своему желанию сохранить анонимность.

Еще четыре счастливчика — из Нью-Йорка, Калифорнии, Флориды и штата Вашингтон — угадали пять белых шаров и получили приз в размере 1 миллиона долларов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина трижды выиграл в лотерею и стал миллионером. Терри Сплаун стал настоящей знаменитостью среди игроков в лотерею. Мужчина выиграл три раза всего за четыре года.

Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.