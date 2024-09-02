"Это весело": мужчина трижды выиграл в лотерею и стал миллионером (фото)

Терри Сплаун стал настоящей знаменитостью среди игроков в лотерею. Мужчина выиграл три раза всего за четыре года.

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Терри Сплаун из Северной Каролины (США) в своем последнем выигрыше получил 100 000 тысяч долларов с билета стоимостью $20, продолжив удивительную полосу удачи, в ходе которой он ранее уже заработал себе почти $2,6 млн. Об этом пишет Daily Star.

Впервые мужчина выиграл приз в размере 1 миллиона долларов по билету Millionaire Bucks в апреле 2017 года. Третий билет, принесший ему 70 756 долларов после уплаты налогов, был куплен в том же самом месте в 2021 году. В марте 2019 года Терри выиграл еще 1 миллион долларов в скретч-офф Cash Explosion. Тогда он назвал этот опыт невероятным и сказал, что выигрывать "весело".

Издание отмечает, что в 2017 году шансы Терри на выигрыш составляли всего 1 к 1,248 миллиона, а в 2019 году — 1 к 1,8 миллиона.

Третий билет, принесший ему 70 756 долларов после уплаты налогов Фото: NC Education Lottery

После третьей победы в лотерее пользователи сайта образовательной лотереи Северной Каролины шутили, что хотели бы, чтобы он покупал для них билеты из-за его невероятного везения.

"Я бы хотел заплатить ему, чтобы он купил мои билеты", "Вау! Я не могу выиграть больше 5 долларов. Выиграть 3 раза — это потрясающе! Поздравляю с победами", "Это потрясающе, я стараюсь, но удача то приходит, то уходит. Я никогда не был настолько удачлив или благословен, я должен сказать. Это замечательно", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина рассказал о трудностях в семье после победы в лотерее. Победитель лотереи поделился подробностями личной жизни, которая оказалась гораздо труднее, чем он думал. Многие люди поспеши поддержать мужчину в соцсетях.

Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.