"Деньги порождают проблемы": мужчина рассказал о трудностях в семье после победы в лотерее

Победитель лотереи поделился подробностями личной жизни, которая оказалась гораздо труднее, чем он думал. Многие люди поспеши поддержать мужчину в соцсетях.

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32-летний мужчина разгневал свою семью, получив "судьбоносную" сумму денег, которой не захотел делиться. Об этом пользователь с ником Informal-Parfait-553 рассказал на популярном форуме Reddit.

Жизнь одного человека превратилась в сущий кошмар после того, как его "жадная" семья начала требовать от него выплат.

32-летний мужчина утверждает, что получил "значительную" сумму после крупного выигрыша в лото, но не собирается отдавать ни копейки своим родственникам. Он пишет, что всегда был "самодостаточным" и много работал, чтобы достичь своего положения. Однако его "финансово безответственная" семья, узнав о крупном выигрыше, поспешила попросить денежной помощи.

"Они никогда не умели обращаться с деньгами и всегда полагались на других, чтобы те выручили их из финансовых затруднений. Я помогал им в прошлом, но это всегда было при условии, что они будут стараться улучшить свои финансовые привычки", — сообщил пользователь с ником Informal-Parfait-553.

В сообщении, созданном в прошлом году, мужчина утверждает, что его семья требует от него крупную сумму.

"Они даже заявили, что я им должен, потому что они помогали мне в прошлом (это неправда, я всегда помогал им). Я пытался объяснить им, что хочу использовать эти деньги для обеспечения своего будущего и что не могу просто отдать их, но они не слушают. Они называют меня эгоистичным и неблагодарным, и это начинает вызывать напряженность", — писал мужчина.

Иллюстративное фото Фото: UPI

Многие пользователи форума поддержали победителя лотереи, призвав его сохранить свой приз.

"Никогда не давайте подачек своей семье: они будут ожидать этого, что породит обиду", "Откажитесь от общения с ними на эту тему. Если они затронут эту тему, скажите "Нет" самым серьезным голосом — "Не шутите со мной" — и молчите, пока тема не изменится. Это решение, а не обсуждение", "Заблокируйте их везде. Смените номер. Уезжайте за границу или просто бросьте палки и переезжайте. Деньги действительно порождают проблемы и высвобождают худшие качества в людях, даже в вашей семье", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла во дворе 6000 долларов, но банк отказался принимать купюры. Пенсионерка Мэри Венегас была счастлива, когда нашла деньги, ведь она живет на фиксированный доход и должна была оплатить просроченные счета. Однако все пошло не по плану.

Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.