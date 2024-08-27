"Гроші породжують проблеми": чоловік розповів про труднощі в родині після перемоги в лотереї

Переможець лотереї поділився подробицями особистого життя, яке виявилося набагато важчим, ніж він думав. Багато людей поспіши підтримати чоловіка в соцмережах.

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32-річний чоловік розгнівав свою сім'ю, отримавши "доленосну" суму грошей, якою не захотів ділитися. Про це користувач із ніком Informal-Parfait-553 розповів на популярному форумі Reddit.

Життя однієї людини перетворилося на справжнє жахіття після того, як його "жадібна" сім'я почала вимагати від нього виплат.

32-річний чоловік стверджує, що отримав "значну" суму після великого виграшу в лото, але не збирається віддавати ні копійки своїм родичам. Він пише, що завжди був "самодостатнім" і багато працював, щоб досягти свого становища. Однак його "фінансово безвідповідальна" сім'я, дізнавшись про великий виграш, поспішила попросити грошової допомоги.

"Вони ніколи не вміли поводитися з грошима і завжди покладалися на інших, щоб ті виручили їх із фінансових труднощів. Я допомагав їм у минулому, але це завжди було за умови, що вони намагатимуться поліпшити свої фінансові звички", — повідомив користувач із ніком Informal-Parfait-553.

У повідомленні, створеному минулого року, чоловік стверджує, що його сім'я вимагає від нього велику суму.

"Вони навіть заявили, що я їм винен, тому що вони допомагали мені в минулому (це неправда, я завжди допомагав їм). Я намагався пояснити їм, що хочу використати ці гроші для забезпечення свого майбутнього і що не можу просто віддати їх, але вони не слухають. Вони називають мене егоїстичним і невдячним, і це починає викликати напруженість", — писав чоловік.

Ілюстративне фото Фото: UPI

Багато користувачів форуму підтримали переможця лотереї, закликавши його зберегти свій приз.

"Ніколи не давайте подачок своїй сім'ї: вони очікуватимуть цього, що породить образу", "Відмовтеся від спілкування з ними на цю тему. Якщо вони торкнуться цієї теми, скажіть "Ні" найсерйознішим голосом — "Не жартуйте зі мною" — і мовчіть, поки тема не зміниться. Це рішення, а не обговорення", "Заблокуйте їх скрізь. Змініть номер. Їдьте за кордон або просто киньте палиці й переїжджайте. Гроші дійсно породжують проблеми та вивільняють найгірші якості в людях, навіть у вашій родині", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла у дворі 6000 доларів, але банк відмовився приймати купюри. Пенсіонерка Мері Венегас була щаслива, коли знайшла гроші, адже вона живе на фіксований дохід і повинна була оплатити прострочені рахунки. Однак усе пішло не за планом.

Також стало відомо, що чоловікові не вистачило цифри, щоб зірвати джекпот, але він виграв його наступного дня. Щасливий переможець лотереї думав, що виграв 1 долар, але насправді він став володарем головного призу.