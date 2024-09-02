"Це весело": чоловік тричі виграв у лотерею і став мільйонером (фото)

Террі Сплаун став справжньою знаменитістю серед гравців у лотерею. Чоловік виграв три рази всього за чотири роки.

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Террі Сплаун із Північної Кароліни (США) у своєму останньому виграші отримав 100 000 тисяч доларів із квитка вартістю $20, продовживши дивовижну смугу удачі, під час якої він раніше вже заробив собі майже $2,6 млн. Про це пише Daily Star.

Уперше чоловік виграв приз у розмірі 1 мільйона доларів за білетом Millionaire Bucks у квітні 2017 року. Третій білет, який приніс йому 70 756 доларів після сплати податків, був куплений у тому ж самому місці 2021 року. У березні 2019 року Террі виграв ще 1 мільйон доларів у скретч-офф Cash Explosion. Тоді він назвав цей досвід неймовірним і сказав, що вигравати "весело".

Видання зазначає, що у 2017 році шанси Террі на виграш становили лише 1 до 1,248 мільйона, а у 2019 році — 1 до 1,8 мільйона.

Третій квиток, який приніс йому 70 756 доларів після сплати податків Фото: NC Education Lottery

Після третьої перемоги в лотереї користувачі сайту освітньої лотереї Північної Кароліни жартували, що хотіли б, щоб він купував для них квитки через його неймовірне везіння.

"Я б хотів заплатити йому, щоб він купив мої квитки", "Вау! Я не можу виграти більше ніж 5 доларів. Виграти 3 рази — це приголомшливо! Вітаю з перемогами", "Це приголомшливо, я намагаюся, але удача то приходить, то йде. Я ніколи не був настільки щасливий або благословенний, я повинен сказати. Це чудово", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік розповів про труднощі в сім'ї після перемоги в лотереї. Переможець лотереї поділився подробицями особистого життя, яке виявилося набагато важчим, ніж він думав. Багато людей поспіши підтримати чоловіка в соцмережах.

Також стало відомо, що чоловікові не вистачило цифри, щоб зірвати джекпот, але він виграв його наступного дня. Щасливий переможець лотереї думав, що виграв 1 долар, але насправді він став володарем головного призу.