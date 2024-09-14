Треба було мовчати: виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло (фото)

Тонда Дікерсон обрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

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Мрія офіціантки Тонди Дікерсон зі США про перемогу в лотерею швидко перетворилася на жах після того, як квиток, отриманий нею як чайові під час роботи, приніс їй приз у 10 млн доларів. Про цю історію згадує Daily Star.

22 річна на той момент дівчина працювала в ресторані Waffle House, коли один із клієнтів дав їй квиток як чайові. Але коли через шість днів вона дізналася про свою перемогу, почалася ціла низка неприємних подій. Її життя перетворилося на жах, який призвів до спроби викрадення, стрілянини й численних судових позовів.

У 1999 році її життя змінилося назавжди. Вона відмовилася від роботи й погодилася на щорічну виплату в розмірі 375 тисяч доларів протягом 30 років. Однак її колишні колеги заявили, що мають право на свою частку, звинувативши її у відмові від обіцянки розділити будь-який виграш з квитка, подарованого їй клієнтом Едвардом Сьюардом. Суперечка закінчилася в суді, коли четверо її колишніх колег подали на неї багатомільйонний позов. Всього за 45 хвилин суд виніс рішення не на її користь.

Після перемоги в лотереї дівчина стала потрапляти в неприємності Фото: Mike Kittrell

Тонда відхилила пропозицію суду залишити собі 3 млн доларів і почала вкладати гроші в сімейний бізнес, який вона створила. Усе пішло на лад, коли 2000 року Верховний суд Алабами скасував початкове рішення — на тій підставі, що угода, укладена між офіціантками, була формою незаконної азартної гри. Але проблеми Тонди на цьому не закінчилися.

Щедрий на перший погляд клієнт Едвард Сьюард повернувся і заявив, що офіціантка пообіцяла йому нову вантажівку, якщо зірве джекпот. Його вимогу відхилили, але лише за кілька днів справа набула похмурого характеру.

Колишній чоловік Тонди, Стейсі Мартін, викрав її і притягнув на човновий причал в окрузі Джексон. Озброєний пістолетом 22-го калібру, він не дозволив дівчині покликати на допомогу. Вона вирвала у нього зброю і поранила його в груди.

Багато людей намагалися подати на жінку до суду Фото: Mike Kittrell

Додатково до всього жінка отримала рахунок на 1 мільйон доларів у вигляді "податку на дарування" плюс прибутковий податок. У 2012 році можновладці постановили, що їй доведеться розщедритися, але зробили поблажку, звелівши їй виплатити лише частину "подарункової частини". У підсумку їй вдалося зберегти більшу частину своїх статків. Тонда щедро поділилася значною частиною зі своєю сім'єю і, як повідомляється, повернулася до роботи.

Станом на 2021 рік її профілі в соціальних мережах говорять про те, що вона грає в покер у казино Gold Nugget у Білоксі, штат Міссісіпі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік тричі виграв у лотерею і став мільйонером. Террі Сплаун став справжньою знаменитістю серед гравців у лотерею. Чоловік виграв три рази всього за чотири роки.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.