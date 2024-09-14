Надо было молчать: выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад (фото)

Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

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Мечта официантки Тонды Дикерсон из США о победе в лотерею быстро превратилась в кошмар после того, как билет, полученный ею в качестве чаевых во время работы принес ей приз в 10 млн долларов. Об этой истории вспоминает Daily Star.

22 летняя на тот момент девушка работала в ресторане Waffle House, когда один из клиентов дал ей билет в качестве чаевых. Но когда через шесть дней она узнала о своей победе, последовал целый ряд неприятных событий. Ее жизнь превратилась в кошмар, который привел к попытке похищения, стрельбе и многочисленным судебным искам.

В 1999 году ее жизнь изменилась навсегда. Она отказалась от работы и согласилась на ежегодную выплату в размере 375 тысяч долларов в течение 30 лет. Однако ее бывшие коллеги заявили, что имеют право на свою долю, обвинив ее в отказе от обещания разделить любой выигрыш с билета, подаренного ей клиентом Эдвардом Сьюардом. Спор закончился в суде, когда четверо ее бывших коллег подали на нее многомиллионный иск. Всего за 45 минут суд вынес решение не в ее пользу.

После победы в лотерее девушка стала попадать в неприятности Фото: Mike Kittrell

Тонда отклонила предложение суда оставить себе 3 млн долларов и начала вкладывать деньги в семейный бизнес, который она создала. Все пошло на лад, когда в 2000 году Верховный суд Алабамы отменил первоначальное решение — на том основании, что сделка, заключенная между официантками, была формой незаконной азартной игры. Но проблемы Тонды на этом не закончились.

Щедрый на первый взгляд клиент Эдвард Сьюард вернулся и заявил, что официантка пообещала ему новый грузовик, если сорвет джекпот. Его требование было отклонено, но спустя всего несколько дней дело приняло мрачный оборот.

Бывший муж Тонды, Стейси Мартин, похитил ее и притащил на лодочный причал в округе Джексон. Вооруженный пистолетом 22-го калибра, он не позволил девушке позвать на помощь. Она вырвала у него оружие и ранила его в грудь.

Многие люди пытались подать на женщину в суд Фото: Mike Kittrell

Вдобавок ко всему женщина получила счет на 1 миллион долларов в виде "налога на дарение" плюс подоходный налог. В 2012 году власти предержащие постановили, что ей придется раскошелиться, но сделали поблажку, велев ей выплатить лишь часть "подарочной части". В итоге ей удалось сохранить большую часть своего состояния. Тонда щедро поделилась значительной частью со своей семьей и, как сообщается, вернулась к работе.

По состоянию на 2021 год ее профили в социальных сетях говорят о том, что она играет в покер в казино Gold Nugget в Билокси, штат Миссисипи.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина трижды выиграл в лотерею и стал миллионером. Терри Сплаун стал настоящей знаменитостью среди игроков в лотерею. Мужчина выиграл три раза всего за четыре года.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.