Мужчина потерял выигрышный лотерейный билет на $500 тысяч, но ему опять повезло (фото)

После розыгрыша Филиппу выплатили только половину приза, однако он не сдавался и несколько недель провел в активных поисках.

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57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на 500 тысяч долларов. Об этом пишет издание UPI.

"Я всегда покупаю два билета и использую одинаковые номера. Это моя выигрышная стратегия. Сначала увидел, что один из них стал выигрышным, но не смог найти другой", — рассказывает игрок.

Ему предложили два варианта, как можно получить приз: в размере 25 тысяч долларов в год на всю жизнь или единовременную выплату — 500 тысяч долларов.

После розыгрыша Филиппу выплатили только половину приза, однако он не сдавался и несколько недель провел в активных поисках. В итоге пропажа таки нашлась среди кучи использованных лотерейных карточек.

"Перебрал старые карточки, нашел его и с облегчением вздохнул", — вспоминает он.

57-летний Филипп выиграл залом 1 млн долларов Фото: DC Lottery

Сообщается, что недавно Филипп забрал и вторые 500 тысяч долларов. Счастливчик планирует потратить деньги на покупку нового пикапа, а также на ремонт и перестройку дома.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.