Щасливий випадок: чоловік після візиту в магазин став доларовим мільйонером

Математик Іддо Бен-Арі з Коннектикутського університету, який спеціалізується на теорії ймовірностей, стверджує, що шанс на подібний комбінований виграш вкрай малий, проте не дорівнює нулю.

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Житель міста Сейлем, що в американському штаті Коннектикут, виграв 950 тисяч доларів, зірвавши джекпот відразу за двома лотерейними білетами. Ім’я щасливчика не розголошується з міркувань безпеки. Про це пише видання CT Insider.

31 грудня чоловік отримав 200 тисяч доларів завдяки виграшному квитку, придбаному в магазині Citgo у населеному пункті Колчестер. Менш ніж за тиждень, 3 січня, той самий гравець знову оголосив про свою перемогу в тому ж магазині. Цього разу йому дісталося 750 тисяч доларів.

Математик Іддо Бен-Арі з Коннектикутського університету, який спеціалізується на теорії ймовірностей, стверджує, що шанс на подібний комбінований виграш вкрай малий, проте не дорівнює нулю.

"Імовірність того, що це трапиться зі мною або з вами, абсолютно малоймовірна, але у контексті історії — це цілком реально. Це рідкісне явище, але воно відбуватиметься знову і знову", — сказав Бен-Арі.

Чоловік двічі зірвав джекпот в одній лотереї Фото: CNN

Представники лотереї повідомили, що протягом першого тижня 2025 року 18 людей виграли приз у розмірі 10 тисяч доларів США або й більше. Менеджер зі зв’язків із громадськістю Артур Монгілло повідомив, що сплеск кількості виграшів стався, ймовірно, через сезон відпусток, оскільки дехто отримав лотерейний білет у подарунок.

Найбільший джекпот у лотереї Коннектикуту в 2024 році зірвав житель Віндзор-Локсу, який у вересні отримав 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на 500 тисяч доларів.