Чоловік, який виграв 7 мільйонів фунтів, знову економить на шкарпетках: куди поділись всі гроші

86-річний Рей Врагг та його покійна дружина Барбара з Великої Британії виграли 7,6 мільйона фунтів стерлінгів у національній лотереї в січні 2000 року й віддали понад 5,5 мільйона фунтів стерлінгів зі свого виграшу на добрі справи. Тепер щасливчик знову змушений звертати увагу на ціни й нещодавно зізнався журналістам, що змушений економити навіть на шкарпетках. Про це пише видання Daily Star.

Подружжя з Шеффілда, яке завжди славилось своїм скромним стилем життя, витратило майже весь свій виграш на допомогу нужденним. Рей, покрівельник на пенсії, та Барбара, котра працювала медсестрою, не лише підтримували свою сім'ю та друзів, але й зробили внески до 17 різних благодійних фондів, у тому числі лікарень у своєму рідному місті.

Подружжя спрямувало кошти на допомогу сім'ям, друзям і 17 різним благодійним організаціям Фото: SWNS

Подружжя навіть отримало спеціальний трофей від організаторів лотереї за свою благодійність. Покійна Барбара якось сказала, що той джекпот був занадто великим для двох людей.

Згадуючи про свою перемогу майже 25 років потому, Рей розповів в інтерв’ю ВВС, що гроші не змінили його як особистість. "Я працював, Барбара працювала, діти працювали. У нас все було добре. Ми відкладали гроші, як всі інші родини", — поділився він.

Перші свої гроші британець витратив на шикарний білий Range Rover вартістю 52 тисячі фунтів стерлінгів, після чого подружжя вирушило в розкішний круїз по Карибському морю.

86-річний Рей Регг, один із найщедріших переможців Національної лотереї Великої Британії Фото: SWNS

Незабаром після цього почався їхній шлях у філантропію. Подружжя отримало запрошення на шикарний прийом в Букінгемському палаці та на церемонію вручення премії "Гордість Британії". Рей та Барбара підтримали численні благодійні організації, серед яких Meningitis Trust, Macmillan Nurses, Childline, Help The Aged, Help For Heroes, Make-A-Wish Foundation, а також програму дослідження раку молочної залози під керівництвом професора Малкома Ріда з Шеффілдського університету.

