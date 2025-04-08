Суперяхти російських олігархів шпигували на замовлення Кремля, — ЗМІ

Саме дорогі яхти російських мільярдерів могли розвідати розташування підводних кабелів у рамках російської змови з відключення електроенергії у Великій Британії. Ніхто не підозрював шикарні судна за мільйони доларів у шпигунстві.

Related video

Про це повідомляє Daily Mail.

Джерела в оборонному відомстві стверджують, що суперяхти, які належать російським олігархам, імовірно, брали участь у таємних морських операціях навколо Британських островів до повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Яхта російського олігарха Сулеймана Керімова Фото: Yacht Charter Fleet

Росія, світовий лідер у галузі підводних технологій і технологій для підводного плавання, регулярно відправляє у води навколо Великої Британії та в Північну Атлантику судна, які вона називає дослідницькими.

За визнанням російського парламенту, ці судна несуть на борту безліч технологій, включно з обладнанням, "призначеним для глибоководного стеження, а також обладнанням для підключення до надсекретних кабелів зв'язку".

Функціонування Великої Британії залежить від великої мережі газопроводів, електричних кабелів і морських енергетичних вузлів, але багато хто з цих життєво важливих артерій залишаються відносно незахищеними.

Підводний кабель Фото: Flickr / U.S. Pacific Fleet

Атака на будь-який із цих енергетичних трубопроводів або кабелів зв'язку може призвести до того, що Велика Британія опиниться в хаосі.

Тепер військові та урядові джерела повідомили ЗМІ, що, за їхніми підозрами, суперяхти, що належать російським олігархам, також були замішані в підводних операціях.

Деякі з суперяхт оснащені "місячними басейнами" — захищеними отворами в корпусі судна, які дають змогу екіпажам спускати і піднімати глибоководне водолазне обладнання. Інші здатні спускати міні-субмарини і підводні апарати.

Це дає змогу розкішним яхтам за мільйони доларів безтурботно стояти на якорі, доки підводні судна або дрони занурюються на велику глибину, щоб пошкодити підводні кабелі або розмістити розвідувальне обладнання.

Яхта російського олігарха Геннадія Тимченка Фото: Yacht Charter Fleet

Міністерство оборони і Королівський флот виявили розвідувальні пристрої та датчики в різних місцях біля узбережжя Великої Британії.

Передбачається, що ці пристрої, деякі з яких було виявлено ще 2020 року, використовували для збору даних про переміщення чотирьох британських атомних підводних човнів класу Vanguard, що становлять ядерне стримування Великої Британії.

Деякі були виявлені, коли їх викинуло на берег, тоді як інші, як повідомляється, були знайдені тральщиками Королівського флоту. Але джерела в обороні визнали, що не знають, скільки датчиків усе ще функціонують.

"Не повинно бути жодних сумнівів, що в Атлантиці вирує війна. Це гра в кішки-мишки, яка триває з моменту закінчення холодної війни і тепер знову загострюється", — зазначило джерело в Міноборони Британії.

Нагадаємо, у лютому шведська і фінська поліції заявили, що розслідують ймовірний випадок саботажу підводного телекомунікаційного кабелю в Балтійському морі.

Це був третій випадок за кілька місяців, коли кабель C-Lion1 було пошкоджено після того, як у листопаді та грудні 2024 року його було повністю обірвано.

А на Різдво 2024 року було пошкоджено підводний кабель електропередачі Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири лінії зв'язку.