Другий за два дні: у Балтійському морі пошкоджено ще один оптоволоконний кабель (карта)

Пошкодження підводного інтернет-кабелю помітили в неділю між Швецією та Литвою. Пропускна здатність інтернету в Литві скоротилася на третину.

Після повідомлень про обрив оптоволоконного інтернет-кабелю на дні Балтійського моря між Фінляндією та Швецією головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс заявив, що кабель зв’язку між Швецією та Литвою також був пошкоджений. Обрив помітили в неділю 17 листопада. Про це Шемешкявічюс повідомив литовському телеканалу LRT.

За словами технічного директора, обрив підводного кабелю стався 17 листопада близько 10 години ранку.

"Системи одразу повідомили, що ми втратили зв’язок. Були проведені подальші розслідування та уточнення, і виявилося, що він був пошкоджений", — розповів Шемешкявічюс.

Він пояснив, що компанія Telia передає інтернет-з'єднання до Литви через три кабелі. Отже, після пошкодження одного з них пропускна здатність інтернету скоротилася на третину. Технічний директор повідомив, що несправність вдалося обійти та інтернет-з'єднання для користувачів було відновлене.

У Балтійському морі проходить низка підводних кабелів Фото: www.submarinecablemap.com

У CNN проаналізували підводні маршрути та дійшли висновку, що ділянка, де стався обрив фінсько-німецького кабелю, знаходиться на відстані близько 100 км від литовсько-шведського пошкодженого оптоволокна.

Крім того, журналісти CNN нагадали, що кілька тижнів тому Сполучені Штати попереджали про російську військову активність навколо ключових підводних кабелів і ймовірність диверсій.

Зазначимо також, 15 листопада ЗМІ повідомляли, що в зоні підводної енергетичної та інтернет-інфраструктури в Ірландському морі помітили шпигунський корабель РФ. Корабель "Янтар" був помічений на півдорозі між ірландським Дубліном і британським Ліверпулем. Вважається, що цей російський корабель має на озброєнні сучасні малопомітні підводні човни, за допомогою яких можна перерізати кабелі під водою на глибині до 6 000 метрів.

Нагадаємо, 18 листопада з невідомих причин обірвалось підводне оптоволокно у Балтійському морі між Фінляндією та Німеччиною, яке слугувало єдиним інтернет-з'єднанням між двома країнами. Точку обриву шукатимуть уздовж оптоволоконного інтернет-кабелю завдовжки понад 1 000 км. У Фінляндії повідомляють, що ремонт може тривати до двох тижнів.