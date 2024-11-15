Шпигунський корабель РФ помітили біля берегів Британії: плавав біля інтернет-кабелів (фото)

Вважається, що корабель "Янтар" озброєний сучасними малопомітними підводними човнами "Русь" і "Консул", які можуть перерізати підводні кабелі на глибині до 6000 метрів.

Один зі шпигунських кораблів Путіна був помічений біля узбережжя Великої Британії біля трубопроводів та інтернет-кабелів. Цьому передував випадок у п'ятницю, коли винищувачі британських Королівських ВПС довелося підіймати по тривозі на перехоплення російського військового літака над Північним морем. Про це пише The Sun.

Кораблі Королівського флоту і літаки-розвідники Королівських ВПС "Посейдон" стежили за російським шпигунським кораблем "Янтарь", який увійшов в Ірландське море.

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Дослідницьке судно було помічено на півдорозі між Дубліном і Ліверпулем у четвер, 14 листопада. За кілька днів до цього випадку військовий корабель, озброєний гіперзвуковими ракетами, пройшов через Ла-Манш.

Британський корабель HMS Iron Duke стежив за російським кораблем "Адмірал Головко", коли той, за даними Москви, проводив навчання з боротьби з тероризмом.

Корабель "Янтар"

Наразі пересування російського корабля відстежують розвідувальні літаки та мінний тральник HMS Cattistock, повідомляє Navy Lookout.

Корабель "Янтар"

Вважається, що "Янтар" озброєний сучасними малопомітними підводними човнами, призначеними для втручання в роботу інфраструктури зв'язку. Підводні човни класів "Русь" і "Консул" можуть занурюватися на глибину до 6000 метрів.

Підводний апарат "Русь"

Раніше з'являлися повідомлення про те, що життєво важливі підводні кабелі могли використовуватися для завдання шкоди Великій Британії.

"Янтар" — судно водотоннажністю 5700 тонн — у четвер на короткий час активувало свою автоматичну ідентифікаційну систему (АІС), щоб розкрити своє місце розташування. Розвідувальний корабель проєкту 22010 раніше нерідко затримувався біля узбережжя Великої Британії.

"Янтар" офіційно називають океанографічним дослідницьким судном. Насправді ж на ньому є обладнання для спостереження та відстеження пілотованих і безпілотних глибоководних човнів.

Нагадаємо, що 12 листопада повідомлялося, що вітряні турбіни можуть заважати роботі військових.

Також повідомлялося, що у Швеції побоюються, що вітряні електростанції не дадуть системі Patriot часу виявити російські підводні човни.