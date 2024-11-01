Не обійшлося без Москви: у КНДР будують загадковий бойовий корабель (фото)

За однією з версій, на корабельні в Нампхо будують субмарину-носія балістичних ракет. Це припущення ґрунтується на попередніх повідомленнях про співпрацю між Північною Кореєю і РФ у сфері технологій для атомних підводних човнів.

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У Північній Кореї на верфі в місті Нампхо побудували новий стапель завдовжки 170 метрів і завширшки 30 метрів, будівництво якого розпочалося в травні 2024 року. Це значуща подія для режиму КНДР, оскільки стапель такого розміру дає змогу будувати великі військові кораблі, що раніше було поза межами можливостей країни. Про це 30 жовтня повідомив ресурс The Military Balance Blog Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Супутникові знімки підтверджують, що на стапелі вже ведеться будівництво судна, причому можна розгледіти секції корпусу, пофарбовані червоним ґрунтом. Два портальні крани, встановлені на корабельні, призначені для переміщення цих секцій. Однак детальне вивчення споруди ускладнене, оскільки над стапелем натягнуто каркас із маскувальною сіткою.

"Попри додавання сітчастого навісу, супутникові знімки все одно дають уявлення про розміри судна, яке збирають, особливо коли сегменти даху знімають, імовірно, для полегшення доступу крана", — ідеться в публікації.

Будівництво 170-метрового стапеля в північнокорейському місті Нампо Фото: Відкриті джерела

Супутниковий знімок верфі в Нампхо Фото: Maxar/IISS

Що будують на корабельні

Коментуючи подію, оглядачі Defense Express зазначили, що корабельня у Нампхо вже зарекомендувала себе як об'єкт подвійного призначення. На цьому підприємстві будували не тільки цивільні судна, а й військові кораблі, включно з двома корветами за проєктом Amnok. Ці корвети з водотоннажністю до 1500 тонн і довжиною корпусу 80 метрів на цей час є найбільш потужними бойовими одиницями ВМС Північної Кореї.

"На цьому тлі варто згадати повідомлення про те, що Північна Корея і Росія можуть працювати, зокрема й за сегментом технологій для будівництва атомних підводних човнів. Що зі свого боку призводить до висновку, що й у цій історії за новим проєктом КНДР без РФ не обійшлося", — наголосили аналітики.

У підсумку експерти висувають дві основні версії щодо призначення нового стапеля:

Будівництво надводного бойового корабля. У межах цієї версії передбачається, що Північна Корея може використовувати стапель для створення потужнішого надводного корабля, такого, як ракетний фрегат. Це дозволить КНДР значно посилити свої Військово-морські сили. Створення нового підводного човна. Згідно з іншою версією, стапель може бути призначений для будівництва підводного човна-носія балістичних ракет. Це припущення ґрунтується на попередніх повідомленнях про співпрацю між Північною Кореєю і Росією у сфері технологій для атомних підводних човнів. Така кооперація вказує на ймовірність участі РФ у реалізації нових проєктів КНДР, особливо з огляду на обмежені ресурси Північної Кореї.

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КНДР створює власний літак AWACS: чому він досі не злетів, — експерти

Раніше повідомлялося, що в Північній Кореї, імовірно, переробляють російські військові транспортні літаки на платформи раннього виявлення для військових потреб країни. Аналітики ISW зазначили, що літак, над яким працюють у КНДР, схожий на російський А-50У.