Какаду за солдатів КНДР: Путін подарував Кім Чен Ину понад 70 тварин із Московського зоопарку

Подарунок передали після повідомлень про те, що кількість солдатів із КНДР у РФ може зрости до 100 тисяч.

Російський президент Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин знову обмінялися подарунками. Кім, судячи з чуток, може відправити в Росію ще більше солдатів, а у відповідь отримав понад 70 тварин із зоопарку. Зокрема Кіму передали какаду, африканського лева і двох бурих ведмедів. Про це повідомляє видання Moscow Times.

Путін віддав тварин своєму другові Кім Чен Ину на знак подяки за те, що 11 000 північнокорейських солдатів було відправлено на війну в Україні.

Тварин передали з Московського зоопарку в Пхеньян Фото: Соцмережi

Міністр РФ Олександр Козлов і Кім Чен Ин Фото: KCNA

Повідомляється, що тварин передали до Центрального зоопарку Пхеньяна. Подарунок "вручив" міністр природних ресурсів та екології Олександр Козлов у межах візиту до столиці Північної Кореї, повідомили у відомстві.

Тварин забрали з Московського зоопарку і доправили в Пхеньян літаком у супроводі ветеринарів. "Африканський лев, два бурі ведмеді, два домашні яка, п'ять білих какаду, 25 фазанів різних видів, 40 качок-мандаринок тепер житимуть у північнокорейському зоопарку", — уточнили в Мінприроди РФ.

Міністр екології РФ у зоопарку Пхеньяна Фото: KCNA

На цьому тлі Козлов, який також очолює міжурядову комісію Росії і КНДР з торговельно-економічного співробітництва, заявив про відкриття "нової віхи у взаємодії" країн.

"У міждержавних відносинах історично тварини займали важливе місце: їх дарували на знак підтримки, доброти, турботи. Сьогодні я вручаю корейським товаришам подарунок від Володимира Володимировича Путіна", — заявив Козлов, зазначивши, що тепер КНДР і Росія будуть ще тісніше співпрацювати "з питань ветеринарії, реабілітації та реінтродукції рідкісних видів тварин".

Лев у Пхеньянському зоопарку Фото: Соцмережi

Міністр також висловив упевненість, що Північна Корея, яка посідає 127 місце у світі за рівнем ВВП і поступається навіть таким найбіднішим державам, як Зімбабве і Чад, забезпечить тваринам "гідне утримання".

"Уперше ми подарували Пхеньяну ссавців: левицю, ведмедів і яків. Зараз вони всі перебувають на карантині; у вольєри їх переселять, щойно в них закінчиться акліматизація", — сказав Козлов, додавши, що подаровані особини молоді та можуть давати потомство, чого "так потребував Пхеньянський зоопарк".

Мешканців Московського зоопарку вже дарували Північній Кореї у квітні цього року. Тоді в Пхеньян перевезли близько 40 птахів: орланів, беркутів, журавлів, папуг, а також кілька пітонів.

Раніше Путін подарував голові Північної Кореї Кім Чен Ину табун із 24 коней його улюбленої породи орловський рисак. Партія включала 19 жеребців і 5 кобил. Південнокорейські ЗМІ повідомляли, що рисаки були частиною оплати за артилерійські снаряди, які КНДР постачає Росії для війни в Україні. Також Путін відправив Пхеньяну стадо козлів.

Утім, Путіну теж вручили тварин. У Пхеньяні йому Кім Чен Ин подарував пару мисливських собак пхунсанської породи.