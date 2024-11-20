Какаду за солдат КНДР: Путин подарил Ким Чен Ыну более 70 животных из Московского зоопарка

Подарок передали после сообщений о том, что количество солдат из КНДР в РФ может возрасти до 100 тысяч.

Российский президент Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын снова обменялись подарками. Ким, судя по слухам, может отправить в Россию еще больше солдат, а в ответ получил более 70 животных из зоопарка. В том числе Киму передали какаду, африканского льва и двух бурых медведей. Об этом сообщает издание Moscow Times.

Путин отдал животных своему другу Ким Чен Ыну в знак благодарности за то, что 11 000 северокорейских солдат были отправлены на войну в Украине.

Животных передали из Московского зоопарка в Пхеньян Фото: Соцсети

Министр РФ Александр Козлов и Ким Чен Ын Фото: KCNA

Сообщается, что животных передали в Центральный зоопарк Пхеньяна. Подарок "вручил" министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в рамках визита в столицу Северной Кореи, сообщили в ведомстве.

Животных забрали из Московского зоопарка и доставили в Пхеньян на самолете в сопровождении ветеринаров. "Африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов, 40 уток-мандаринок теперь будут жить в северокорейском зоопарке", — уточнили в Минприроды РФ.

Министр экологии РФ в зоопарке Пхеньяна Фото: KCNA

На этом фоне Козлов, который также возглавляет межправительственную комиссию России и КНДР по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил об открытии "новой вехи во взаимодействии" стран.

"В межгосударственных отношениях исторически животные занимали важное место: их дарили в знак поддержки, доброты, заботы. Сегодня я вручаю корейским товарищам подарок от Владимира Владимировича Путина", — заявил Козлов, отметив, что теперь КНДР и Россия будут еще теснее сотрудничать "по вопросам ветеринарии, реабилитации и реинтродукции редких видов животных".

Лев в Пхеньянском зоопарке Фото: Соцсети

Министр также выразил уверенность, что Северная Корея, которая занимает 127 место в мире по уровню ВВП и уступает даже таким беднейшим государствам, как Зимбабве и Чад, обеспечит животным "достойное содержание".

"Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация", — сказал Козлов, добавив, что подаренные особи молодые и могут давать потомство, в чем "так нуждался Пхеньянский зоопарк".

Обитателей Московского зоопарка уже дарили Северной Корее в апреле этого года. Тогда в Пхеньян перевезли около 40 птиц: орланов, беркутов, журавлей, попугаев, а также несколько питонов.

Ранее Путин подарил председателю Северной Кореи Ким Чен Ыну табун из 24 лошадей его любимой породы орловский рысак. Партия включала 19 жеребцов и 5 кобыл. Южнокорейские СМИ сообщали, что рысаки были частью оплаты за артиллерийские снаряды, которые КНДР поставляет России для войны в Украине. Также Путин отправил Пхеньяну стадо козлов.

Впрочем, Путину тоже вручили животных. В Пхеньяне ему Ким Чен Ын подарил пару охотничьих собак пхунсанской породы.