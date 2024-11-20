КНДР відправила загадкового генерала керувати своїми військами в Україні: що відомо, — WSJ

За словами Ре Хіната-Ямагучі, старшого наукового співробітника Atlantic Council, поява у РФ великої кількості високопоставлених північнокорейських генералів вказує на те, що КНДР серйозно ставиться до своїх зобов'язань перед Росією.

У Північній Кореї військова еліта в пошані. Один із відомих воєначальників — генерал-полковник Кім Ен Бок — рідко з'являвся на публіці. Про нього також небагато згадок у ЗМІ. Про це пише The Wall Street Journal.

Кім очолює війська спеціального призначення північнокорейської армії, і ця роль вимагала від нього перебувати в тіні.

Він вважається найбільш високопоставленим північнокорейським військовим чиновником у Росії, де понад 11 000 солдатів КНДР розгорнуті на допомогу ЗС РФ з витіснення українських військ із Курської області.

Офіційні особи Києва та Сеула підтвердили його присутність у РФ. Нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена дала Україні зелене світло на використання поставленої США далекобійної зброї для ударів по території РФ.

Формально заступник начальника генерального штабу армії генерал-полковник Кім, як вважають, відповідає за інтеграцію північнокорейських військ із росіянами, збереження і передачу інформації про поле бою в КНДР і створення умов для майбутніх розгортань.

За словами журналістів, генерал-полковник Кім особисто не братиме участі в бойових діях. Але поява одного з найважливіших військових чиновників КНДР вказує на зацікавленість Північної Кореї надавати допомогу РФ протягом усього наступного року.

Донедавна його особистість частково приховували, оскільки підрозділ спеціального призначення, яким він командував, — що вважається найбільшим у світі, чисельністю близько 200 000 осіб — мав виконувати секретні місії в потенційній війні на Корейському півострові. Видання наводить свідчення Чон Кен Чжу, наукового співробітника Корейського інституту аналізу оборони.

Пхеньян почав виводити генерал-полковника Кіма з тіні після візиту президента Росії Володимира Путіна в Пхеньян у червні, коли дві країни домовилися про оборонне співробітництво. Генерал-полковник Кім став помічником північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Генерал-полковник Кім часто стискав ручку і блокнот біля 40-річного диктатора Кім Чен Ина

Вони відвідували постраждалі від повеней райони, спостерігали за навчаннями спецсили й артилерійських підрозділів. Генерал-полковник Кім часто стискав ручку і блокнот, стоячи поруч із 40-річним диктатором. Остання згадка в північнокорейських державних ЗМІ про нього була 6 жовтня. Через кілька днів він мав вирушити до Росії з першою партією північнокорейських військ.

В урядовій базі даних північнокорейської еліти, що складається з понад 680 посадовців, зазначено тільки його ім'я та посаду. Досі невідомий вік, рідне місто або будь-які інші біографічні подробиці.

Тризірковий генерал є одним із 10 найважливіших військових діячів Північної Кореї, і успішна служба в Росії може підняти його ще вище службовими сходами, на думку спостерігачів за Пхеньяном.

Досвід бойових дій для північнокорейських солдатів допоможе Північній Кореї оновити свою військову тактику. Російські війська навчили північнокорейців критично важливих навичок фронтової роботи, як-от артилерія, розчищення траншей і операції з БПЛА, про що минулого тижня повідомив Державний департамент США.

Генерал-полковник Кім був серед приблизно 500 північнокорейських офіцерів, відправлених до Росії. Північнокорейським солдатам видали підроблені посвідчення особи, щоб ті видавали себе за російських солдатів, повідомило розвідувальне агентство Сеула.

Поява великої кількості військ і старших генералів, таких як генерал-полковник Кім, показує, що в КНДР серйозно ставиться до своїх зобов'язань перед Росією, сказав Ре Хіната-Ямагучі, старший науковий співробітник Atlantic Council.

За його словами, тепер північнокорейці можуть звернутися до росіян і запитати: де наша частина угоди? І домовитися про більшу кількість технологій від Росії.

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