КНДР отправила загадочного генерала руководить своими войсками в Украине: что известно, — WSJ

По словам Ре Хината-Ямагучи, старшего научного сотрудника Atlantic Council, появление в РФ большого количества высокопоставленных северокорейских генералов указывает на то, что КНДР серьезно относится к своим обязательствам перед Россией.

В Северной Корее военная элита в почете. Один из известных военачальников — генерал-полковник Ким Ен Бок — редко появлялся на публике. О нем также немного упоминаний в СМИ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ким возглавляет войска специального назначения северокорейской армии, и эта роль требовала от него находиться в тени.

Он считается самым высокопоставленным северокорейским военным чиновником в России, где более 11 000 солдат КНДР развернуты в помощь ВС РФ по вытеснению украинских войск из Курской области.

Официальные лица Киева и Сеула подтвердили его присутствие в РФ. Недавно администрация президента США Джо Байдена дала Украине зеленый свет на использование поставленного США дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Формально заместитель начальника генерального штаба армии генерал-полковник Ким, как полагают, отвечает за интеграцию северокорейских войск с россиянами, сохранение и передачу информации о поле боя в КНДР и создание условий для будущих развертываний.

По словам журналистов, генерал-полковник Ким лично не будет принимать участия в боевых действиях. Но появление одного из самых важных военных чиновников КНДР указывает на заинтересованность Северной Кореи оказывать помощь РФ в течение всего следующего года.

До недавнего времени его личность отчасти скрывалась, поскольку подразделение специального назначения, которым он командовал, — считающееся крупнейшим в мире, численностью около 200 000 человек — должно было выполнять секретные миссии в потенциальной войне на Корейском полуострове. Издание приводит свидетельство Чон Кен Чжу, научного сотрудника Корейского института анализа обороны.

Пхеньян начал выводить генерал-полковника Кима из тени после визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне, когда две страны договорились об оборонном сотрудничестве. Генерал-полковник Ким стал помощником северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Генерал-полковник Ким часто сжимал ручку и блокнот возле 40-летнего диктатора Ким Чен Ына

Они посещали пострадавшие от наводнений районы, наблюдали за учениями спецназа и артиллерийских подразделений. Генерал-полковник Ким часто сжимал ручку и блокнот, стоя рядом с 40-летним диктатором. Последнее упоминание в северокорейских государственных СМИ о нем было 6 октября.

Через несколько дней он должен был отправиться в Россию с первой партией северокорейских войск.

В правительственной базе данных северокорейской элиты, состоящей из более чем 680 должностных лиц, указаны только его имя и должность. До сих пор неизвестен возраст, родной город или любые другие биографические подробности.

Трехзвездный генерал является одним из 10 важнейших военных деятелей Северной Кореи, и успешная служба в России может поднять его еще выше по служебной лестнице, по мнению наблюдателей за Пхеньяном.

Опыт боевых действий для северокорейских солдат поможет Северной Корее обновить свою военную тактику. Российские войска обучили северокорейцев критически важным навыкам фронтовой работы, таким как артиллерия, расчистка траншей и операции с БПЛА, о чем на прошлой неделе сообщил Государственный департамент США.

Генерал-полковник Ким был среди примерно 500 северокорейских офицеров, отправленных в Россию. Северокорейским солдатам выдали поддельные удостоверения личности, чтобы те выдавали себя за российских солдат, сообщило разведывательное агентство Сеула.

Появление большого количества войск и старших генералов, таких как генерал-полковник Ким, показывает, что в КНДР серьезно относится к своим обязательствам перед Россией, сказал Ре Хината-Ямагучи, старший научный сотрудник Atlantic Council.

По его словам, теперь северокорейцы могут обратиться к россиянам и спросить: где наша часть сделки? И договориться о большем количестве технологий от России.

Напомним, что оккупанты попытались форсировать реку Волчья. На резиновых лодках под покровом темноты отправились в надежде остаться незамеченными.

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