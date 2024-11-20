Путин готов к переговорам с Трампом по Украине: Reuters узнало условия Кремля

По данным источников журналистов, Кремль якобы может согласиться на замораживание боевых действий вдоль линии фронта. Переговоры могут вестись о разделе оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но не по Крыму.

Президент России Владимир Путин открыт к обсуждению соглашения о прекращении боевых действий в Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Однако исключает любые серьезные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с мнением Кремля.

Москва якобы может согласиться на замораживание конфликта вдоль линии фронта. При этом возможны переговоры по границам в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Сейчас под контролем России находится около 70-80% этих территорий.

Кремль также рассматривает возможность вывода войск из отдельных небольших районов Харьковской и Николаевской областей, но исключает любые уступки по Крыму, который считает своей территорией.

Какие условия выдвигает Россия

Путин настаивает, что любое перемирие должно учитывать "реалии на местах" и быть длительным, чтобы не позволить Западу вооружить Украину для новых боевых действий. Российская сторона также требует от Киева гарантий нейтралитета, ограничения Вооруженных сил Украины и неограничения использования русского языка.

Однако события последних дней могут осложнить переговоры, отмечают журналисты. В частности, решение администрации Байдена разрешить использование Украиной ракет ATACMS для ударов по российской территории вызвало резкую реакцию Москвы. В Кремле это назвали "опасной эскалацией", которое может ужесточить требования России.

Дональд Трамп, который публично заявлял о намерении быстро завершить войну, считает, что только он способен достичь соглашения между сторонами. Однако конкретный план Трампа по примирению остается неизвестным.

Россия сейчас контролирует около 18% территории Украины, включая Крым и большую часть Донбасса, отмечает Reuters.

Киев категорически отказывается от уступок и настаивает на возвращении всех территорий к границам 1991 года. Запад поддерживает Украину, но указывает на сложность реализации таких амбициозных целей.

По мнению одного из российских чиновников, который знаком с обсуждениями на самом высоком уровне в Кремле, сказал, что Западу придется принять "суровую правду": вся поддержка, которую он оказал Украине, не может помешать России выиграть войну.

По словам десятка осведомленных источников, российский президент принял решение о вторжении в Украину самостоятельно, имея лишь ограниченную консультацию небольшой группы доверенных советников. Также Путин будет иметь решающий голос относительно любого прекращения огня.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Fox News не исключил, что Украина может проиграть войну, если США сократят помощь.