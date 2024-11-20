Путін готовий до переговорів із Трампом щодо України: Reuters дізналося умови Кремля

За даними джерел журналістів, Кремль нібито може погодитися на заморожування бойових дій вздовж лінії фронту. Перемовини можуть вестися про розподіл окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, але не щодо Криму.

Президент Росії Володимир Путін відкритий до обговорення угоди про припинення бойових дій в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак виключає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО. Про це пише Reuters із посиланням на п’ять джерел, обізнаних із думкою Кремля.

Москва нібито може погодитися на замороження конфлікту вздовж лінії фронту. Водночас можливі переговори щодо кордонів у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Наразі під контролем Росії перебуває близько 70-80% цих територій.

Кремль також розглядає можливість виведення військ із окремих невеликих районів Харківської та Миколаївської областей, але виключає будь-які поступки щодо Криму, який вважає своєю територією.

Які умови висуває Росія

Путін наполягає, що будь-яке перемир'я має враховувати "реалії на місцях" і бути тривалим, щоб не дозволити Заходу озброїти Україну для нових бойових дій. Російська сторона також вимагає від Києва гарантій нейтралітету, обмеження Збройних сил України та необмеження використання російської мови.

Проте події останніх днів можуть ускладнити переговори, зазначають журналісти. Зокрема, рішення адміністрації Байдена дозволити використання Україною ракет ATACMS для ударів по російській території викликало різку реакцію Москви. У Кремлі це назвали "небезпечною ескалацією", яке може посилити вимоги Росії.

Дональд Трамп, який публічно заявляв про намір швидко завершити війну, вважає, що лише він здатен досягти угоди між сторонами. Однак конкретний план Трампа щодо примирення залишається невідомим.

Росія нині контролює близько 18% території України, зокрема Крим і більшу частину Донбасу, зазначає Reuters.

Київ категорично відмовляється від поступок і наполягає на поверненні всіх територій до кордонів 1991 року. Захід підтримує Україну, але вказує на складність реалізації таких амбітних цілей.

На думку одного з російських високопосадовців, який обізнаний із обговореннями на найвищому рівні в Кремлі, сказав, що Заходу доведеться прийняти "сувору правду": вся підтримка, яку він надав Україні, не може перешкодити Росії виграти війну.

За словами десятка обізнаних джерел, російський президент ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну самостійно, маючи лише обмежену консультацію невеликої групи довірених радників. Також Путін матиме вирішальний голос щодо будь-якого припинення вогню.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News не виключив, що Україна може програти війну, якщо США скоротять допомогу.