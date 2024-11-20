Володимир Зеленський зазначив, що єдиний спосіб завершити бойові дії в країні — це дипломатія. Водночас багато чого залежить від очільника Кремля Володимира Путіна.

Якщо США скоротять допомогу, то Україна програє у війні. Про це президент країни Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News.

"Якщо вони (США, — Ред.) скорочуватимуть (допомогу), я думаю, ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми будемо боротись. Ми маємо власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю її недостатньо, щоб вижити. Але якщо буде такий вибір США, ми будемо вирішувати, що робити", — сказав Зеленський.

На запитання, чи зможе новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вплинути на президента РФ Володимира Путіна в питанні закінчення війни, Володимир Зеленський зазначив, що США є набагато сильнішою країною.

"Це буде непросто, але я думаю, якщо використати всі ті можливості, які є у США, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. США сильніші. Економіка сильніша. США мають дуже великий вплив", — відповів Зеленський.

Володимир Зеленський також зазначив, що дипломатія — єдиний спосіб покласти край війні. На запитання, чи Путін може ухвалити це рішення, зазначив, що від глави РФ залежить дуже багато.

"Він може це зробити. Він може захотіти та закінчити цю війну. Але це також залежить від Сполучених Штатів Америки набагато більше. Путін слабший за Сполучені Штати Америки. У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і повноваження, і зброя, і він може знизити ціну на енергоносії. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа про те, що він думає зменшити ціни на енергоносії, на нафту, і це потрібно зробити", — додав український президент.

Він також зауважив, що перші дні війни були найважчими. Однак тепер все буде залежати від єдності проти Росії.

"Я думаю, це був найскладніший період, але зараз цей період, цей момент залежить, я думаю, від нашої єдності в Україні, і я думаю, що дуже небезпечно, якщо ми втратимо єдність у Європі й, що найголовніше, єдність між Україною та Сполученими Штатами", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 19 листопада Володимир Зеленський представив у Раді "План стійкості" з 10 пунктів. Він заявив, що виборів в Україні не буде та розповів, чи будуть змінювати мобілізаційний вік. Також, відповідно до плану, Міноборони має найближчим часом представити нову систему контрактів для тих громадян, які не досягли мобілізаційного віку 25 років.