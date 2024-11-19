Зеленський представив у Раді "План стійкості" з 10 пунктів: які зміни плануються в Україні

Президент Володимир Зеленський анонсував індексацію пенсій та відповів, чи чекати виборів під час повномасштабного вторгнення. Також він розповів, чи будуть змінювати мобілізаційний вік.

19 листопада Верховній Раді презентували "План стійкості". В парламенті виступив президент Володимир Зеленський. Деталями поділився народний депутат Ярослав Железняк.

Зеленський заявив, що виборів під час війни в Україні не буде.

"Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори", — зазначив він.

Також президент запевнив, що держава не готує зниження мобілізаційного віку. Він повідомив, що будуть запроваджені Військовий омбудсмен та Технологічна ставка, та виступив за збільшення прямих коштів для бригад.

У березні 2025 року Зеленський пообіцяв індексацію пенсій на рівень інфляції.

Загалом "План стійкості" складається з 10 пунктів:

Єдність; Фронт; Зброя; Гроші; Енергетика; Безпека; Громади; Людський капітал; Культурний суверенітет; Політика героїв.

В Україні планують створити Міністерство обʼєднання, вже до кінця року мають представити кандидатуру міністра. Також до кінця року, зі слів президента, заповнять усі вакансії послів.

Україна ініціює запровадження "культурного Рамштайну". Також буде запроваджений "помічник ветерану" — 11 000 фахівців з супроводу ветеранів вже у 2025 році.

Повністю "План стійкості" з додатками буде представлений у грудні.

Нардеп Олексій Гончаренко також передав, що Зеленський під час виступу заявив про необхідність запровадження множинного громадянства в Україні.

Нагадаємо, 19 листопада — 1000-й день повномасштабної війни в Україні. Президент Володимир Зеленський нагадав, як пройшли ці майже три роки.

Раніше, 16 листопада, президент Володимир Зеленський розкрив умови, за яких Україна могла б розпочати переговори з РФ.