Буде 10 пунктів: Зеленський анонсував представлення внутрішнього "Плану стійкості" (відео)

За словами президента, після обговорення з громадськістю під кожен пункт буде підготовлено "фактично базовий доктринальний документ для України".

Наступного тижня в Україні представлять внутрішній "План стійкості", який складатиметься з 10 пунктів. Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у четвер, 14 листопада.

За його словами, сьогодні було опрацьовано декілька пунктів "Плану стійкості". Це, зокрема, питання культури, безпеки, енергетики та виробництва зброї.

"Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками", — заявив президент.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський доручив робочій групі на чолі із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком до 1 грудня підготувати проєкт щорічного послання голови держави до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Нагадаємо, 23 жовтня ВВС Україна з посиланням на джерела повідомляла про підготовку внутрішнього плану підтримки країни в умовах війни. Документ має охоплювати військово-промисловий комплекс, оборону, економіку, соціальну політику та інші сфери.

6 листопада президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в країні ще на 90 днів — до 7 лютого.