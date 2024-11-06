Продовження мобілізації та воєнного стану: Зеленський підписав закони
Особливий правовий режим та загальна мобілізація, як передбачено відповідними документами, триватимуть щонайменше ще три місяці.
Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 листопада, підписав закони про продовження терміну воєнного стану та мобілізації в країні ще на 90 днів. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Верховної Ради.
Глава держави підписав закони №12151 та №12152, які продовжують дію воєнного стану та загальної мобілізації з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.Важливо
Зазначимо, відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", 29 жовтня український парламент ухвалив закони №№12151 та 12152 про затвердження Указу президента про продовження дії воєнного стану, а також про продовження загальної мобілізації.
Голосування за воєнний стан в Україні відбувалося вже втринадцяте.
Нагадаємо, із серпня в Україні погіршився процес мобілізації, і через це не виконується план Генерального штабу ЗСУ з поповнення українських підрозділів.
30 жовтня ексначштабу загону "Айдар" Євген Дикий розповів про проблеми мобілізації в Україні та про втому бійців, які воюють третій рік поспіль.
Зі свого боку 3 листопада адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм сказав, що "Україна мобілізує 160 тисяч або капітулює". На його думку, українцям мають відверто пояснити, що відмова воювати може призвести до втрати країни.