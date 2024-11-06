Продление мобилизации и военного положения: Зеленский подписал законы

Особый правовой режим и всеобщая мобилизация, как предусмотрено соответствующими документами, продлятся еще минимум три месяца.

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 ноября, подписал законы о продлении срока военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Верховной Рады.

Глава государства подписал законы №12151 и №12152, которые продлевают действие военного положения и всеобщей мобилизации с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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"Мобилизуем всех": в ВСУ хотят набрать от 160 до 500 тысяч человек, остановят ли они натиск России

Отметим, в соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, Закона Украины "О правовом режиме военного положения", 29 октября украинский парламент принял законы №№12151 и 12152 об утверждении Указа президента о продлении действия военного положения, а также о продлении всеобщей мобилизации.

Голосование за военное положение в Украине происходило уже в тринадцатый раз.

Напомним, с августа в Украине ухудшился процесс мобилизации, и поэтому не выполняется план Генерального штаба ВСУ по пополнению украинских подразделений.

30 октября экс-начштаба отряда "Айдар" Евгений Дикий рассказал о проблемах мобилизации в Украине и об усталости бойцов, которые воюют третий год подряд.

В свою очередь 3 ноября адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем сказал, что "Украина мобилизует 160 тысяч или капитулирует". По его мнению, украинцам должны откровенно объяснить, что отказ воевать может привести к потере страны.