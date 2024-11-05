"Мобилизуем всех": в ВСУ хотят набрать от 160 до 500 тысяч человек, остановят ли они натиск России

Власти озвучивают разные потребности в мобилизации, хотя этот показатель — военная тайна. Призывов нарастить преимущество в военных технологиях стало в разы меньше, хотя современная авиация, ракеты и РСЗО могли бы обеспечить победу над оккупантами. Фокус разбирался, почему территориальные вопросы решают новобранцами.

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Срок всеобщей мобилизации в Украине продлили до 7 февраля 2025 года. В ближайшее время военное командование планирует призвать в ВСУ 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части до 85%. После начала полномасштабной войны в Силы обороны уже призвали 1 млн 50 тысяч граждан и потери приходится восполнять, заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Потребности в мобилизации озвучиваются разные. Президент Украины Владимир Зеленский еще в декабре 2023 года сказал, что Генштаб ВСУ и бывший главком Валерий Залужный настаивали на необходимости призыва 450-500 тысяч человек. Мероприятие обошлось бы государству в 500 млрд гривен.

Примечательно, что Залужный впоследствии заявлял, что не называл данный показатель, потому что это — военная тайна. Сменивший его главнокомандующий Александр Сырский обещал существенно уменьшить цифру новобранцев.

Недавно адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем заявил, что если сейчас не набрать 160 тысяч человек, страна окажется под угрозой капитуляции. Следом народный депутат и секретарь комитета по нацбезопасности Верховной Рады Роман Костенко 3 ноября cоглашается с потребностью в 500 тысяч человек. Темпы мобилизации с мая по сентябрь 2024 года были "стабильными", но с октября началось "проседание", что чревато плохими последствиями.

Народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская буквально тут же опровергает тезис Костенко: цифра в 500 тысяч не фигурирует в планах ни на 2024 год, ни на следующий. Разбрасываться такими данными, по ее мнению, безответственно.

"На этот год было планирование потребностей в личном составе. И это не звучит как 500 тысяч до конца декабря. Есть планы, которые доведены. И это в разы меньше, чем 500 тысяч. По крайней мере на этот год точно", — сказала нардеп.

Бобровская заметила, что Украина не может соревноваться с Россией по численности армии, так как ресурсов человеческих нет и экономических. Отвечать врагу следует "асимметрично", пример этому — операции в Черном море, заставившие выйти из акватории весь Черноморский флот РФ.

Отвоюют ли 160 000 новобранцев "границы 1991 года"?

Опрошенные Фокусом собеседники считают, что разглашение потребностей ВСУ в живой силе играют на руку российскому командованию. Благодаря примерному соотношению сил и средств можно высчитать боевой потенциал страны.

В экстренных случаях о показателях мобилизации может докладывать главнокомандующий или министр обороны. Со стороны народных депутатов это делать непрофессионально, полагает член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Ни один депутат не участвует в войне, кроме членов нашего комитета. Никто из них не в курсе реальных потребностей. Скажу одно: российско-украинскую войну невозможно выиграть людьми. Людским ресурсом мы не перебьем РФ, нам остается только давить на Запад, чтобы они дали обещанное вооружение. Второй момент — стараться максимально производить свое оружие дальнего поражения", — комментирует политик Фокусу.

Федиенко сомневается, что 160 или даже 500 тысяч новобранцев решат территориальный вопрос: освободят все украинские территории по состоянию на 1991 год. Отдельный процент бойцов все равно уйдут в СЗЧ, другие получат ранения в боях, а на фронте останутся 10% с риском погибнуть.

"За счет людей выиграем немного времени, но стратегически проиграем из-за отсутствия военных технологий. Нужно изменить подход к войне — воевать оружием, а не людьми", — замечает нардеп.

Размер общего мобилизационного резерва Украины неизвестен из-за неясной демографической ситуации и миграции после начала войны. Количество живущих в стране мужчин неясно. Последний раз перепись населения проводили в 2001 году, тогда насчитали 22,4 миллиона мужчин. Спустя 23 года их количество существенно уменьшилось.

Примерный мобилизационный резерв Украины позволит набрать в армию до 5 миллионов человек, но у врага этот показатель — на уровне до 15 миллионов, замечает в беседе с Фокусом военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Вместо поднятия вопроса о качественном перевооружении Сил обороны мы снова видим риторику размена людским ресурсом. Настоящий совок в головах, прежде всего надо говорить о передовых средствах поражения, РСЗО, ракетах и авиации — все это минимизирует превосходство России в живой силе", — подчеркивает аналитик.

Мобилизация добьет экономику: зачем создавать в ВСУ новые бригады?

Столь масштабные мобилизационные планы сильно ударят по украинской экономике. Чтобы обеспечить одного воюющего, надо в тылу забронировать 6 человек и это — объективная математика сил и средств для ведения войны, констатирует Александр Федиенко.

Представители бизнеса часто жалуются на работу в критических условиях: тотальная мобилизация лишает их трудоспособных людей. В связи с этим нардеп считает необходимым провести ревизию внутри армии, чтобы выявить "формальных воинов".

"Всегда можно найти "статистического" военного, который якобы чем-то занят в ВСУ и носит военную форму. Переведите его в боевую часть, иначе ни одной экономики мира не хватит на содержание штата. Если мы думаем, что у нас тыл в Вашингтоне или в Варшаве, можно никого не бронировать. Но мы видим, что партнеры нас подводят и тыл у нас внутри страны, нужно рассчитывать на себя", — добавляет он.

Дмитрий Снегирев добавляет, что можно вполне перевести на фронт служащих ТЦК, группы которых по 10-20 человек "охотятся" за военнообязанными. Военкомов хватит для комплектации нескольких бригад ВСУ. Еще одна категория — работники МВД, включая полицейских и силовиков на пенсии.

"Мобилизацией и запретами прогревают усиление давления на общество. Почему внутренний силовой резерв не задействуют для защиты от врага — риторический вопрос. Силовой блок, возможно, берегут для внутренних проблем и подавления протестных настроений. А что делать с полутора миллионами, имеющими бронь? Часть из них получили ее коррупционными путями", — подытожил эксперт.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая недавно поддержала вопрос мобилизации женщин. Пункты Конституции Украины о защите страны не содержат отличия граждан страны по половому признаку, поэтому мобилизация исключительно мужчин является дискриминацией.

Руководитель волонтерского проекта Victory Drones Мария Берлинская согласилась c необходимостью мобилизации украинских женщин. По ее мнению, решение действительно непопулярное, но если этого не сделать, придется сдаваться.