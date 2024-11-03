"Нужно 500 тысяч": нардеп согласился с объемами мобилизации, озвученные Залужным (видео)

Летом темпы мобилизации в Украине были стабильными и удовлетворяли потребности ВСУ, пояснил нардеп Роман Костенко. В октябре темпы замедлились и это опасно, поскольку нет возможности догнать потребности армии.

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С мая по октябрь 2024 года Силам обороны удалось мобилизовать, ориентировочно, 200 тысяч военнообязанных и пригодных украинцев. В первые месяцы после принятия закона об усилении мобилизации людей было больше, а потом темпы замедлились. О потребностях украинской армии в новых силах народный депутат и секретарь комитета по нацбезопасности ВР Роман Костенко рассказал в эфире телеканала "Прямой".

Мобилизация в Украине — комментарии Костенко о 50 тыс. см. с 11:06

Костенко в ответ на вопрос о ходе призыва заверил, что мобилизация в Украине продолжается и ежемесячно в ВСУ приходит "энное количество" новых военнослужащих. По его словам, с мая ряды ВСУ пополнили 200 тыс. человек, но этого количества мало. По мнению нардепа, реальная потребность Сил обороны соответствует оценкам, которые в декабре 2023 года озвучил тогдашний командующий ВСУ, генерал Валерий Залужный.

"Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тыс. перед тем как его уволили. Я прихожу к выводу, что Залужный не с потолка брал те цифры. Я согласен здесь с ним, что все-таки такая цифра более актуальна, чем то, что мы набираем", — подчеркнул Костенко.

Нардеп добавил, что темпы мобилизации с мая по сентябрь были "стабильными", но, начиная с октября, началось "проседание" и уменьшение объемов призыва. Политик отметил, что такая ситуация может привести к плохим последствиям, а позже будет невозможно наверстать потребности армии.

"Пытались его улучшить, но в целом тенденция идет на уменьшение количества мобилизации. Мы этого не можем допустить ни в коем случае. Это будет большой нашей проблемой и мы потом это не сможем уже догнать", — сказал он.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, Фокус писал о заявлении Валерия Залужного зимой 2024 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский сообщил о словах генерала относительно 500 тысяч новобранцев, которых необходимо мобилизовать в ВСУ. Залужный выступил в эфире национального телемарафона и заявил, что командование на самом деле не делало официального запроса на такое количество мобилизованных, а просто озвучило потребности армии в солдатах, оружии, боеприпасах на 2024 год. Глава государства уволил генерала с должности командующего и армию возглавил генерал Александр Сырский, тогдашний командующий Сухопутными войсками.

Напоминаем, 30 октября экс-начштаба отряда "Айдар" Евгений Дикий рассказал о проблемах мобилизации в Украине и об усталости бойцов, которые третий год подряд воюют.