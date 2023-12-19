"Дополнительные 500 тысяч людей": главком ВСУ призвал усилить мобилизацию, — Зеленский

По словам украинского президента, он хотел бы услышать от военного руководства страны больше аргументов в пользу дополнительного привлечения сил на фронт, ведь это прежде всего вопросы жизней, справедливости и финансов.

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Вопрос мобилизации в Украине стоит остро и общество это понимает. Президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря рассказал, чего ожидать в будущем году.

По его словам, главнокомандующий ВСУ и Генштаб обратился к главе государства по вопросу мобилизации. Они заявили о необходимости защищать страну дальше, а также возможное проведение контрнаступательных действий.

"На Ставке они предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч людей. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, ведь это вопрос прежде всего людей. Второе — это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика. Что будет с миллионной армией Украины, что будет с теми парнями, которые ежедневно защищают наше государство. Если у нас есть вопросы ротации и отпусков, то это должен быть комплексный план", — говорит Владимир Зеленский.

Глава государства отдельно отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб должны ответить на вопросы, которые будут интересовать общество, если мобилизовать дополнительные силы на фронт. После этого началась работа над планом, но пока что вопрос демобилизации, который является номером один, говорит Владимир Зеленский, там не появлялся.

"Я хочу, чтобы наше военное руководство понимало все вызовы. Мы не можем потерять самых смелых людей, мощных, их моральное состояние. Я их благодарю за стойкость, но если мы говорим о дополнительных силах мобилизации, тогда мы должны найти демобилизационные процессы. Это должно быть выполнено предметно, с конкретикой, с большим уважением к воинам", — продолжает Владимир Зеленский.

Также в комплексном плане, заявляет глава государства, должен быть поднят вопрос командировок и отпусков. Все запросы должны соответствовать современным вызовам.

Минобороны также подключилось к решению этого вопроса, а глава Минцифры Михаил Федоров поможет в теме диджитализации.

Что касается финансов, то мобилизация еще практически полумиллиона граждан будет стоить стране дополнительных 500 миллиардов гривен, поэтому глава государства хочет задать вопрос о том, откуда брать деньги.

Напомним, 12 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине готовят "новые инициативы" по мобилизации и президент Владимир Зеленский уже дал указание. По его словам, в нехватке военных нет ничего неожиданного.