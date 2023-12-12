"Президент дал указание": в Украине готовят "новые инициативы" по мобилизации, — Данилов

Предложения, касающиеся призыва украинцев в армию, должны рассмотреть на ближайшей ставке. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что в нехватке военных нет ничего неожиданного.

Related video

В Украине планируют новые законодательные инициативы по мобилизации. Об этом в интервью BBC, опубликованном 12 декабря, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, некоторые предложения по мобилизации должны рассмотреть уже на следующем заседании ставки.

"Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях ставки этот вопрос проговаривали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", — отметил Данилов.

Он объяснил, что возможные изменения в сфере мобилизации будут комплексными.

"Это и привлечение рекрутинговых компаний, и много других вещей. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что еще раз подчеркиваю, оно сейчас в процессе", — пояснил чиновник.

Однако секретарь СНБО рассказал, что президент Владимир Зеленский "дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен".

На вопрос о нехватке бойцов в ВСУ Данилов ответил, что такая ситуация является нормой.

"Когда вы идете на войну, у вас постоянно не будет хватать трех вещей. У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия, и у вас не будет хватать людей", — заверил он.

По его словам, искусство военных и заключается в том, чтобы несмотря на такие проблемы достичь победы.

Напомним, полковник запаса Роман Свитан рассказал, кого нужно мобилизовать в армию. По его словам, можно призвать еще более 6 миллионов человек, если взяться за одну категорию и обеспечить ротацию защитников.

Журналисты получили доступ к ключевым пунктам законопроекта о мобилизации. Стало известно, какие изменения готовят в Украине.