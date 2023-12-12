"Президент дав вказівку": в Україні готують "нові ініціативи" щодо мобілізації, — Данілов

Пропозиції, які стосуються призову українців у військо, мають розглянути на найближчій ставці. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що у нестачі військових немає нічого неочікуваного.

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В Україні планують нові законодавчі ініціативи щодо мобілізації. Про це в інтерв’ю BBC, опублікованому 12 грудня, розповів секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.

З його слів, деякі пропозиції щодо мобілізації мають розглянути вже на наступному засіданні ставки.

"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", — зазначив Данілов.

Він пояснив, що можливі зміни у сфері мобілізації будуть комплексними.

"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз наголошую, воно зараз в процесі", — пояснив чиновник.

Проте секретар РНБО розповів, що президент Володимир Зеленський "дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене".

На запитання щодо нестачі бійців у ЗСУ Данілов відповів, що така ситуація є нормою.

"Коли ви йдете на війну, у вас постійно не буде вистачати трьох речей. У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", — завірив він.

З його слів, мистецтво військових і полягає у тому, щоб попри такі проблеми досягти перемоги.

Нагадаємо, полковник запасу Роман Світан розповів, кого потрібно мобілізувати у військо. З його слів, можна призвати ще понад 6 мільйонів осіб, якщо взятися за одну категорію та забезпечити ротацію захисників.

Журналісти отримали доступ до ключових пунктів законопроєкту про мобілізацію. Стало відомо, які зміни готують в Україні.