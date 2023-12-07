Онлайн-повістки, "Сертифікат захисника" і призов засуджених: які зміни планують в Україні

За даними ЗМІ, новий законопроєкт передбачає те, що українці будуть зобов’язані постійно оновлювати про себе дані в "Дії". Окрім того, після отримання повістки громадяни матимуть 48 годин на те, щоб прийти у військкомат.

Related video

Народні депутати разом з представниками Міністерства оборони й Генштабу ЗСУ узгоджують положення нового законопроєкту, який стосується мобілізації в Україні. Журналісти "BBC Україна" змогли ознайомитись з ключовими ідеями та поділились деталями 7 грудня.

Відстрочка від мобілізації

В Україні планують звузити коло громадян, які мають право на відстрочку від призову.

Зокрема, зміни торкнуться тих, хто доглядає за особами з інвалідністю:

тих, хто має близького родича з інвалідністю III групи, такого права хочуть позбавити;

перелік тих, хто має відстрочку через догляд за особою з інвалідністю І та II групи, планують скоротити.

Також відстрочку від армії ризикують втратити студенти, які отримують другу та третю вищу освіту.

Проте на військовий облік можуть взяти іноземців, які здобули військовий досвід в інших країнах, та колишніх в’язнів.

Покарання ухилянтів

В Україні планують внести зміни в Кримінальний кодекс і Кодекс адмінпорушень. Мета — збільшити відповідальність за порушення закону про мобілізацію.

Можуть збільшити терміни арештів та штрафи, а також дозволити заочно притягати порушників до відповідальності.

Окрім того, працівникам ТЦК хочуть більше "розв’язати руки". Представники військкомату зможуть перевіряти документи на вулицях, доставляти українців у центри комплектації та оголошувати когось в розшук без участі поліції.

Громадян же думають зобов’язати завжди носити з собою військово-облікові документи, щоб на вимогу співробітників ТЦК надавати їх.

Новий документ і повістки онлайн

В Україні думають ввести "Сертифікат захисника". Це аналог військового квитка, який буде розміщений в застосунку "Дія". Кожні 60 днів військовозобов’язані будуть зобов’язані оновлювати онлайн дані про себе.

Цей онлайн-документ українці повинні будуть демонструвати при:

реєстрації прав власності на нерухоме і рухоме майно;

одруженні або розлученні;

отриманні вищої освіти або медичних послуг;

перетині кордону.

Повістки також хочуть дозволити вручати не лише особисто під розпис. Нові методи — через електронну пошту або рекомендованим листом. Після оповіщення у військовозобов’язаних буде дві доби на те, щоб з’явитись у ТЦК.

Демобілізація

Нардепи пропонують встановити обмеження, щоб українські військові служили не довше за 24 або 36 місяців. Проте військове командування таку ідею не підтримує.

"Генштаб і інші силовики кажуть, що виступають взагалі проти демобілізації як такої аж до кінця війни. Шукаємо можливості їх переконати у зворотному", — розповіло джерело ЗМІ.

Проте в Україні хочуть збільшити кількість відпусток та провести демобілізацію строковиків. Солдати, яких призвали на строкову службу ще у 2020-2021 роках, мають отримати можливість звільнитись з ЗСУ.

Також планують розширити підстави для звільнення зі служби. Таким правом можуть наділити іноземців, звільнених з полону (але не тих, хто здався добровільно), осіб з інвалідністю І та II групи й курсантів-жінок.

Нагадаємо, у ТЦК поскаржились на те, що їм "зробили імідж", який не відповідає дійсності. Представниця Вінницького військкомату Оксана Янчак розповіла, що українці ігнорують повістки через фейк про мобілізацію.

6 грудня заступник голови МОН Михайло Винницький розповів, кого зі студентів планують позбавити права на відстрочку від мобілізації.