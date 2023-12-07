"Нам зробили такий імідж": у ТЦК назвали головну проблему мобілізації в Україні (відео)

Представниця Вінницького військкомату Оксана Янчак визнала, що українців може лякати велика кількість загиблих на передовій. Водночас вона розповіла, що люди неправильно уявляють процес мобілізації.

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Основна проблема мобілізації в Україні — це страх військовозобов’язаних перед призовом. Про це в інтерв’ю для телеканалу "ВІТА" 6 грудня заявила начальниця мобілізаційного відділення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) підполковник Оксана Янчак.

"Чомусь люди після отримання повістки не прибувають до ТЦК. Це найбільша проблема на сьогодні. Чому у них ці страхи, ми зрозуміти не можемо", — сказала вона.

Військова пояснила, що українці очікують опинитись на фронті вже через кілька годин після приходу у військкомат. Вона наголосила, що ТЦК "зробили такий імідж".

"Це все фейк, це неправда", — заявила Янчак.

З її слів, успішність мобілізації залежить від накопичення ресурсу, а для цього необхідний військовий облік.

"Дуже багато загиблих. Вони це бачать. Є в людей страх, це розуміє кожен, але ж ми маємо його побороти", — додала пані підполковник.

Вона переконана, що багато чоловіків "не підуть воювати", бо не мають такого бажання. Для того, щоб уникнути служби, такі громадяни вступають у виші здобувати другу та третю освіту.

Як відбувається мобілізація в Україні?

Представниця ТЦК розповіла, який шлях насправді проходять військовозобов’язані після отримання повістки.

З її слів, кожен призваний на службу українець проходить такі етапи:

приходить у ТЦК, де отримує направлення на військово-лікарську комісію;

ВЛК проводить медогляд, який займає до трьох днів, та визначає придатність людини;

повертається у військкомат, де проходить "бесіду" з працівниками ТЦК та психологічні тести;

військові призначають призовника в той чи інший підрозділ;

прибуває у дату, яка вказана вже у "бойовій повістці";

його разом з іншими мобілізованими доправляють у навчальний центр — в Україні або за кордоном.

"На передову нікого одразу ж не відправляють. Для всіх мають пройти навчання", — додала Янчак.

Інтерв'ю з Оксаною Янчак (про проблеми з мобілізацією та страх українців — з 1:51)

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