"Нам сделали такой имидж": в ТЦК назвали главную проблему мобилизации в Украине (видео)

Представительница Винницкого военкомата Оксана Янчак признала, что украинцев может пугать большое количество погибших на передовой. В то же время она рассказала, что люди неправильно представляют процесс мобилизации.

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Основная проблема мобилизации в Украине — это страх военнообязанных перед призывом. Об этом в интервью для телеканала "ВИТА" 6 декабря заявила начальница мобилизационного отделения Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) подполковник Оксана Янчак.

"Почему-то люди после получения повестки не прибывают в ТЦК. Это самая большая проблема на сегодня. Почему у них эти страхи, мы понять не можем", — сказала она.

Военная объяснила, что украинцы ожидают оказаться на фронте уже через несколько часов после прихода в военкомат. Она подчеркнула, что ТЦК "сделали такой имидж".

"Это все фейк, это неправда", — заявила Янчак.

По ее словам, успешность мобилизации зависит от накопления ресурса, а для этого необходим военный учет.

"Очень много погибших. Они это видят. Есть у людей страх, это понимает каждый, но мы должны его побороть", — добавила подполковник.

Она убеждена, что многие мужчины "не пойдут воевать", потому что не имеют такого желания. Для того, чтобы избежать службы, такие граждане поступают в вузы получать второе и третье образование.

Как происходит мобилизация в Украине?

Представительница ТЦК рассказала, какой путь на самом деле проходят военнообязанные после получения повестки.

По ее словам, каждый призванный на службу украинец проходит такие этапы:

приходит в ТЦК, где получает направление на военно-врачебную комиссию;

ВВК проводит медосмотр, который занимает до трех дней, и определяет пригодность человека;

возвращается в военкомат, где проходит "беседу" с работниками ТЦК и психологические тесты;

военные назначают призывника в то или иное подразделение;

прибывает в дату, которая указана уже в "боевой повестке";

его вместе с другими мобилизованными доставляют в учебный центр — в Украине или за рубежом.

"На передовую никого сразу же не отправляют. Для всех должно пройти обучение", — добавила Янчак.

Интервью с Оксаной Янчак (о проблемах с мобилизацией и страхе украинцев — с 1:51)

Напомним, специалисты по рекрутингу в армию рассказали, как украинцы могут мобилизоваться в желаемое подразделение и где искать вакансии для подписания контракта с ВСУ.

Заместительница министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, что военные находят операторов БПЛА и штурмовиков через сайты с вакансиями.