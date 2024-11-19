"На 1000-й день": известный украинский тревел-блогер получил повестку от ТЦК

Ведущий тревел-блога "Узол и Манько" Максим Узол показал повестку в сториз. Впоследствии он выложил фото из больницы и написал, что проходит ВВК.

Украинский ведущий и блогер Максим Узол получил повестку на 1000 день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом соавтор ютуб-канала о путешествиях "Узол и Манько" сообщил 19 ноября в сториз в Instagram, пишет "УНИАН".

На момент публикации материала сториз на странице Максима Узола было уже недоступно. На скриншотах мужчина держит в руках повестку, по которой должен явиться в Лубенский РТЦК и СП в городе Гребенка Полтавской области.

"На 1000-й день — получить повестку", — подписал фото тревел-блогер.

Блогер Максим Узол выложил сториз с повесткой в ТЦК Фото: УНИАН

Впоследствии Узол выложил также фото из больницы и рассказал, что с ТЦК его сразу отправили на прохождение военно-врачебной комиссии.

"И сразу на ВВК. Ну же, погнали в этот заплыв", — написал Максим.

Узол написал, что его сразу направили в больницу на ВВК Фото: УНИАН

Других сообщений и комментариев по мобилизации от блогера пока не было.

Блогер Узол получил повестку: что о нем известно

Максим Узол родился в городе Гребенка Полтавской области, впоследствии переехал в Полтаву. Работал журналистом на телеканале Полтавы "ИРТ", ведущим на "Новом канале" и на телеканале "Дом".

Вместе с женой Ольгой 37-летний Максим ведет семейный тревел-блог "Узол и Манько: вдохновляем на путешествия" на ютубе.

Напомним, 16 ноября певица Оля Цибульская сообщала, что ее команду мобилизовали за несколько часов до концерта. Цибульская должна была выступать в городе Вараш Ровенской области, однако ей пришлось отменить событие, потому что ее музыкантам вручили повестки.

Также 25 октября актер Артур Логай рассказал, пойдет ли воевать на фронт. Актер сказал, что не будет бежать, если ему вручат повестку, а служить в таком случае хотел бы в Третьей отдельной штурмовой бригада ВСУ или в бригаде НГУ "Азов".