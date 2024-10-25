"Не сажайте": актер Артур Логай рассказал, пойдет ли воевать на фронт (видео)

Актер Артур Логай отметил, что сам планирует выбрать подразделение, в котором будет служить. Сейчас у него есть два варианта: Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ или бригада НГУ "Азов".

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Популярный актер и музыкант Артур Логай отметил, что в случае мобилизации он готов служить и не будет убегать от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом он рассказал в интервью с Алиной Доротюк.

Артур Логай играет в Киевском академическом театре драмы и комедии. Именно там он получил бронирование от мобилизации. Однако в случае мобилизации он уклоняться не будет и при условии получения повестки, он не будет убегать и не будет скрываться от сотрудников ТЦК.

"Сейчас у меня есть бронь от театра. Бежать я не буду. Я не буду бегать и кричать: "Не сажайте меня". Во-первых, я не буду ждать такой истории, если условно мне не продлят бронь, то я буду искать себе место, а не бежать от буса. То есть я в принципе уже знаю, куда бы я хотел", — рассказал Артур Логай.

Актер признался, что планирует самостоятельно выбрать подразделение, в котором будет служить, и решить, какие задачи выполнять на фронте.

"У меня два варианта, можешь угадать. Третья штурмовая или Азов", — добавил актер.

Мобилизация артистов: что известно об актере Артуре Логае

Артур Сергеевич Логай, 1993 года рождения — украинский актер театра и кино, певец и композитор. Он известен по ролям в сериалах "Поймать Кайдаша", "Колдуньи", "Пес Альф", "Коп из прошлого". Артур также является участником пятого сезона талант-шоу "X-Фактор" и победителем 8-го сезона украинского телешоу "Танцы со звездами".

Напомним, недавно украинского актера Тараса Цимбалюка захейтили за то, что он не мобилизовался. Мужчина признался, что чувствует вину за то, что не пошел защищать Родину на фронте.

Отметим, что не так давно работники ТЦК перед спектаклем мобилизовали весь технический состав театра МУР. В результате актеры и организаторы гастролей самостоятельно настраивали свет и подключали кабели для показа спектакля.