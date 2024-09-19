Работники ТЦК мобилизовали весь технический состав театра МУР: военкомы из Ужгорода ответили

Актеры и организаторы гастролей самостоятельно настраивали свет и подключали кабели для показа спектакля "Ты [Романтика]" в Ужгороде. Перед этим представители ТЦК мобилизовали весь технический персонал, который должен был этим заниматься.

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Украинский музыкальный проект МУР столкнулся с препятствиями на гастролях в Ужгороде. Актеры потеряли технических работников, которые получили повестки терцентра комплектования (ТЦК) и не могли присоединиться к подготовке спектакля. В итоге выступление состоялось, но с опозданием. О деталях инцидента говорится в сториз в Instagram проекта, опубликованном в ночь на 19 сентября.

В ряде коротких сообщений рассказывается о проблемах, которые появились в МУР и о том, как удалось их преодолеть. Как выяснилось, военкомы мобилизовали технических работников незадолго до концерта. В результате к настройкам оборудования присоединились актеры и организаторы: собственноручно ставили свет, собирали декорации, соединяли кабели и т.д.. В итоге 18 сентября спектакль в Ужгороде состоялся, хотя и с опозданием, говорится в сториз проекта. Также указали, что мобилизованные уже успели принять присягу.

"Помните! Творить вопреки всему!" — написали актеры.

Мобилизация в Ужгороде — сообщение МУР о повестках Фото: Скриншот Мобилизация Ужгороде — МУР о проблемах со спектаклем Фото: Скриншот

Следующие несколько коротких видео показали фрагменты спектакля и последние минуты на сцене, когда актеры подняли руки с трезубцами, а зрители им ответили так же.

Мобилизация в Ужгороде — фрагмент спектакля МУР Фото: Скриншот Мобилизация Ужгороде — конец спектакля МУР Фото: Скриншот

Мобилизация в Ужгороде — каков ответ ТЦК

Днем 19 сентября журналисты "Громадського" опубликовали комментарий Закарпатского ТЦК. Представитель военкомата объяснил, что работники театра получили повестки не за несколько часов до спектакля, а накануне, 17 сентября. Граждане не имели оснований для получения отсрочки, поэтому их мобилизовали и они будут служить в армии. В ТЦК уверены, что представители центра действовали "в пределах своих полномочий и действующего законодательства".

На страницах Facebook Закарпатского областного ТЦК и Ужгородского районного ТЦК пока нет сообщений об инциденте с МУР.

МУР — музыкально-театральный проект, который с весны гастролирует по Украине, показывая рэп-мюзикл "Ты [Романтика]". Тема спектакля — история жизни украинских поэтов и писателей 30-х гг. прошлого века, периода "Расстрелянного Возрождения" и времен террора СССР. На странице Instagram проекта 29 июля подвели промежуточные итоги гастролей, во время которых реализуются несколько благотворительных сборов. В частности, удалось собрать 430 тыс. грн на книги для деоккупированных населенных пунктов, 200 тыс. грн — на РЭБ и дроны, 3,1 млн грн — на помощь бойцам 3 отдельной штурмовой бригады.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других "громких" инцидентах с ТЦК в Закарпатской области. Например, в начале сентября в соцсетях сообщили о задержании владельца местного книжного магазина "Книжный Лев". Происшествие произошло на вокзале в Мукачево, рядом была жена. Сначала с ними пропала связь, а потом выяснилось, что мужчине вручили повестку, провели ВЛК и попытались мобилизовать.

Напоминаем, 18 сентября народный депутат Александр Федиенко рассказал, что вскоре Кабинет Министров издаст приказ об изменениях правил призыва мужчин в возрасте до 25 лет, которые потеряли статус "ограниченно годный".