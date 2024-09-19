Працівники ТЦК мобілізували весь технічний склад театру МУР: військкоми з Ужгорода відповіли

Актори та організатори гастролей самостійно налаштовували світло та підключали кабелі для показу вистави "Ти [Романтика]" в Ужгороді. Перед цим представники ТЦК мобілізували весь технічний персонал, який мав цим займатись.

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Український музичний проєкт МУР зіштовхнувся з перешкодами на гастролях в Ужгороді. Актори втратили технічних працівників, які отримали повістки терцентру комплектування (ТЦК) і не могли долучитись до підготовки вистави. В підсумку виступ відбувся, але з запізненням. Про деталі інциденту ідеться у сторіз в Instagram проєкту, опублікованому в ніч на 19 вересня.

У низці коротких дописів розповідається про проблеми, які з'явились в МУР і про те, як вдалось їх подолати. Як з'ясувалось, військкоми мобілізували технічних працівників незадовго до концерту. Внаслідок цього до налаштувань обладнання долучились актори і організатори: власноручно ставили світло, збирали декорації, з'єднували кабелі тощо. В підсумку вистава в Ужгороді відбулась, хоч і з запізненням, ідеться у сторіз проєкту. Також вказали, що мобілізовані вже встигли прийняти присягу.

"Пам'ятайте! Творити всупереч всьому!" — написали актори.

Мобілізація Ужгороді - повідомлення МУР про повістки Фото: Скриншот Мобілізація Ужгороді - МУР про проблеми з виставою Фото: Скриншот

Наступні кілька коротких відео показали фрагменти вистави і останні хвилини на сцені, коли актори підняли руки з тризубами, а глядачі їм відповіли так само.

Мобілізація Ужгороді - фрагмент вистави МУР Фото: Скриншот Мобілізація Ужгороді - кінець вистави МУР Фото: Скриншот

Мобілізація в Ужгороді — яка відповідь ТЦК

Вдень 19 вересня журналісти "Громадського" опублікували коментар Закарпатського ТЦК. Представник військкомату пояснив, що працівники театру отримали повістки не за кілька годин до вистави, а напередодні, 17 вересня. Громадяни не мали підстав для отримання відстрочки, тому їх мобілізували і вони будуть служити у війську. В ТЦК впевнені, що представники центру діяли "в межах своїх повноважень та чинного законодавства".

На сторінках Facebook Закарпатського обласного ТЦК та Ужгородського районного ТЦК поки що немає дописів щодо інциденту з МУР.

МУР — музично-театральний проєкт, який з весни гастролює Україною, показуючи реп-мюзикл "Ти [Романтика]". Тема вистави — історія життя українських поетів та письменників 30-х рр. минулого століття, періоду "Розстріляного Відродження" і часів терору СРСР. На сторінці Instagram проєкту 29 липня підбили проміжні підсумки гастролей, під час яких реалізовуються кілька благодійних зборів. Зокрема, вдалось зібрати 430 тис. грн на книги для деокупованих населених пунктів, 200 тис. грн — на РЕБ та дрони, 3,1 млн грн — на допомогу бійцям 3 окремої штурмової бригади.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші "гучні" інциденти з ТЦК у Закарпатській області. Наприклад, на початку вересня у соцмережах повідомили про затримання власника місцевої книгарні "Книжковий Лев". Подія сталась на вокзалі в Мукачево, поруч була дружина. Спершу з ними зник зв'язок, а потім з'ясувалось, що чоловіку вручили повістку, провели ВЛК та спробували мобілізувати.

Нагадуємо, 18 вересня народний депутат Олександр Федієнко розповів, що незабаром Кабінет Міністрів видасть наказ про зміни правил призову чоловіків віком до 25 років, які втратили статус "обмежено придатний".