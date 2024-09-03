На Закарпатті працівники ТЦК побили та незаконно утримують співвласника книгарень, — соцмережі

Працівники військкомату, як наголошується, змусили чоловіка написати під запис на відео заяву, що той не має претензій. Наразі реакції ТЦК на допис ще не було.

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У понеділок, 2 вересня, співробітники Мукачівського РТЦК та СП побили співвласника книгарень "Книжковий Лев" Олександра Рябчука разом із дружиною, а на камеру змусили відмовитися від претензій. Про це повідомила працівниця мережі Катерина Іванова.

Вона розповіла, що чоловіка на вокзалі Мукачева зупинили прикордонники для уточнення даних, після чого зв'язок з ним обірвався. Після довгих пошуків вдалося дізнатися, що після незаконного затримання прикордонники передали його працівникам військкомату, які примусом доправили його в поліклініку для проходження ВЛК, попри проблеми зі здоров’ям та відсутність усіх необхідних лікарів.

Катерина Іванова пише, що після спроб оскарження рішення ВЛК та вимоги видати повістку належним способом, співробітники Мукачівського РТЦК та СП застосували фізичну силу до Саші та його дружини, яка перебувала разом із ним.

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Дії ТЦК при мобілізації: коли військкоми мають право затримувати людей

Співробітники військкомату, знаючи про виклик поліції і заяву про побиття від дружини затриманого, змусили Олександра написати заяву під запис на відео, що він не має до них претензій, а від жінки вимагали відкликати заяву.

"Оскільки погрози фізичного насилля щодо Саші продовжувались, незаконні вимоги працівників Мукачівського РТЦК та СП були виконані", — повідомляє Катерина Іванова, додаючи, що чоловіка й надалі утримують представники РТЦК і СП.

Наразі стабільного зв’язку з Олександром Рябчуком немає і встановити його місцеперебування не можна, наголошує жінка.

Зазначимо, що на момент виходу матеріалу реакції від Закарпатського ОТЦК і СП на цей випадок не було.

Нагадаємо, на Закарпатті мобілізували віцечемпіона України зі спідвею Віталія Лисака. Рівненського спортсмена забрали працівники ТЦК, коли той прибув на вокзал Мукачева.

У травні на залізничному вокзалі міста Хуст представники ТЦК забрали гравця ФК "Хуст" Миколу Сираша. У футбольному клубі тоді заявили, що під загрозою зриву опинився чемпіонат України.